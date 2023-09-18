Россию отстранили от европейского футбола до конца войны — Чеферин

Российские сборные и клубы будут отстранены от еврокубков и других европейских соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) до конца войны, которую Москва развязала против Украины.

Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью изданию N1.

Отвечая на вопрос журналиста, до каких пор Россия будет отстранена от европейских еврокубковых соревнований, он ответил коротко: До конца войны.

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Чеферин также прокомментировал соглашение УЕФА с российским Газпромом. Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России спонсорский контракт был расторгнут.

— Это просто необходимо было сделать как символический акт. Трудно показывать рекламу этой компании на полях, где сотни миллионов людей смотрят матчи после начала войны. Мне жаль, что так произошло, но это нужно было сделать. Однако фактом является также то, что люди, которые кричат об этом громче всего, — это те, кто все еще покупает газ у той же компании, — считает президент УЕФА.

Тогда у Чеферина спросили, не стоило ли рассмотреть целесообразность сотрудничества с Газпромом еще до полномасштабной войны. Он сказал, что нет и назвал это “чистым популизмом”.

Чеферин считает, что Европа тоже не является мировым чемпионом по правам человека. А популисты, которые набивают себе цену, с кем нам не стоит иметь дела, делают это исключительно для самопиара. Глава УЕФА добавил, что они возвращают 97% всех заработанных денег в футбол.

В марте 2022 года УЕФА исключил Россию из претендентов на путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Это решение позволило Польше сразу выйти в финал плейоф отбора.

Впоследствии в мае того же года все российские клубы и сборные были отстранены от участия в международном сезоне-2022/2023.

Источник: N1

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