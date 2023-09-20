Вторая медаль Украины: Ткач-Остапчук завоевала серебро на ЧМ по спортивной борьбе
Сборная Украины завоевала вторую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в сербском Белграде.
В весовой категории до 59 кг серебро завоевала Юлия Ткач-Остапчук.
В финальном поединке украинка уступила представительнице Китая Чжан Ци со счетом 1:4.
В решающей части встречи Юлия взяла челлендж после попытки толкнуть оппонентку за пределы площадки, но его не удовлетворили судьи. Зато еще одно очко отошло китаянке.
Бронзовые награды в этой категории достались норвежке Отели Хои и американке Дженнифер Пейдж.
На пути к финалу Ткач-Остапчук одержала победы над “нейтральной” россиянкой Анастасией Сидельниковой (5:4), норвежкой Отели Хои (5:0) и немкой Еленой Бруггер (2:0).
Для Юлии это уже вторая серебряная награда с чемпионатов мира. В 2017 году она также заняла второе место на пьедестале.
До Ткач-Остапчук единственной медалью украинцев на чемпионате мира в Белграде стала бронза Василия Михайлова в неолимпийской весовой категории до 79 кг.
Фото: UWW
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