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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Вторая медаль Украины: Ткач-Остапчук завоевала серебро на ЧМ по спортивной борьбе

Юлія Ткач-Остапчук

Сборная Украины завоевала вторую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в сербском Белграде.

В весовой категории до 59 кг серебро завоевала Юлия Ткач-Остапчук.

В финальном поединке украинка уступила представительнице Китая Чжан Ци со счетом 1:4.

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В решающей части встречи Юлия взяла челлендж после попытки толкнуть оппонентку за пределы площадки, но его не удовлетворили судьи. Зато еще одно очко отошло китаянке.

Бронзовые награды в этой категории достались норвежке Отели Хои и американке Дженнифер Пейдж.

На пути к финалу Ткач-Остапчук одержала победы над “нейтральной” россиянкой Анастасией Сидельниковой (5:4), норвежкой Отели Хои (5:0) и немкой Еленой Бруггер (2:0).

Для Юлии это уже вторая серебряная награда с чемпионатов мира. В 2017 году она также заняла второе место на пьедестале.

До Ткач-Остапчук единственной медалью украинцев на чемпионате мира в Белграде стала бронза Василия Михайлова в неолимпийской весовой категории до 79 кг.

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Фото: UWW

Боротьба, Чемпионат мира
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