Друга медаль України: Ткач-Остапчук виборола срібло на ЧС зі спортивної боротьби

Збірна України виборола другу медаль на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що триває у сербському Белграді.

У ваговій категорії до 59 кг срібло завоювала Юлія Ткач-Остапчук.

У фінальному поєдинку українка поступилася представниці Китаю Чжан Ці з рахунком 1:4.

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У вирішальній частині зустрічі Юлія взяла челлендж після спроби штовхнути опонентку за межі майданчика, але його не задовольнили судді. Натомість ще одне очко відійшло китаянці.

Бронзові нагороди у цій категорії дісталися норвежці Отелі Хоі та американці Дженніфер Пейдж.

На шляху до фіналу Ткач-Остапчук здобула перемоги над “нейтральною” росіянкою Анастасією Сідєльніковою (5:4), норвежкою Отелі Хоі (5:0) та німкенею Єлєною Бруггер (2:0).

Для Юлії це вже друга срібна нагорода з чемпіонатів світу. У 2017 році вона також посіла другу сходинку на п’єдесталі.

До Ткач-Остапчук єдиною медаллю українців на чемпіонаті світу у Белграді стала бронза Василя Михайлова у неолімпійській ваговій категорії до 79 кг.

Фото: UWW

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