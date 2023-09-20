Друга медаль України: Ткач-Остапчук виборола срібло на ЧС зі спортивної боротьби
Збірна України виборола другу медаль на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що триває у сербському Белграді.
У ваговій категорії до 59 кг срібло завоювала Юлія Ткач-Остапчук.
У фінальному поєдинку українка поступилася представниці Китаю Чжан Ці з рахунком 1:4.
У вирішальній частині зустрічі Юлія взяла челлендж після спроби штовхнути опонентку за межі майданчика, але його не задовольнили судді. Натомість ще одне очко відійшло китаянці.
Бронзові нагороди у цій категорії дісталися норвежці Отелі Хоі та американці Дженніфер Пейдж.
На шляху до фіналу Ткач-Остапчук здобула перемоги над “нейтральною” росіянкою Анастасією Сідєльніковою (5:4), норвежкою Отелі Хоі (5:0) та німкенею Єлєною Бруггер (2:0).
Для Юлії це вже друга срібна нагорода з чемпіонатів світу. У 2017 році вона також посіла другу сходинку на п’єдесталі.
До Ткач-Остапчук єдиною медаллю українців на чемпіонаті світу у Белграді стала бронза Василя Михайлова у неолімпійській ваговій категорії до 79 кг.
Фото: UWW
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