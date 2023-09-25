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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ракицкий очень много помогает ВСУ. Никогда не слышал от него “нет” — экс-футболист Алиев

Алієв Ракіцький

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас служит в ВСУ, рассказал о помощи украинской армии от футболиста донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого.

По словам Алиева, действующий футболист помогает военным финансово.

— Хочу огромное спасибо сказать Ярику Ракицкому. Он очень много помогает. Все, что я просил для пацанов, я никогда не слышал от него слова нет. Я и не наглею никогда. Попросил беспилотники — он мне все сделал, попросил форму для пацанов — он мне все сделал. Попросил что-то еще — он всегда все сделает, всегда с радостью откликнется и поможет, — рассказал он.

По словам экс-игрока Динамо, он всегда делает отчет Ракицкому о потраченных средствах, хотя сам Ярослав говорит ему, что не надо их делать. На что Алиев добавляет, что “так не может”.

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Во время интервью YouTube-каналу Ксении Больбот он также рассказал, что будет служить пока идет война. По его словам, он не может никуда уйти.

В мае Ракицкий прокомментировал российский этап своей карьеры в Зените и рассказал о решении покинуть Россию после полномасштабного нападения на Украину.

По словам игрока, 24 февраля расставило все по местам, поэтому он без колебаний разорвал контракт с клубом из Санкт-Петербурга и вернулся в Украину.

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Источник: Ксения Больбот

Фото: Instagram/aliev_sasha8, ФК Шахтер

Война в Украине, ВСУ, Александр Алиев, Футбол, Ярослав Ракицкий
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