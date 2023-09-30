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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Я большой фанат Усика, но он не побьет Фьюри: Майк Тайсон о предстоящем бое

Майк Тайсон

Легенда бокса Майк Тайсон дал первый прогноз на предстоящий бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри в супертяжелом весе. На кону поединка будут стоять все четыре пояса в этой весовой категории.

29 сентября было подтверждено, что бой состоится в Рияде в Саудовской Аравии.

Железный Майк считает, что победителем противостояния станет человек, которого назвали в его честь. Об этом он сказал в интервью iFL TV.

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— Тайсон Фьюри (победит, — Ред.). Он будет превосходить его. Усик не сможет так долго с ним бегать, Тайсон его вымотает. Он навалится на него и истощит, а потом будет избивать его. Усик не сможет взять титул бегом. Я большой фанат Усика, но он не побьет Тайсона, двигаясь и бегая, ему придется в конце концов драться, — сказал Тайсон.

У него также спросили, в случае победы Фьюри, как долго британец сможет удерживать корону в супертяжелом дивизионе, на что американец ответил:

— Так долго, как он захочет, это может быть год, два дня, — добавил Майк Тайсон.

Бой Усик-Фьюри должен состояться в Рияде. Ожидается, что вечер бокса проведут в промежутке с конца декабря по март 2024 года. Официальная дата будет объявлена после боя в Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября.

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Источник: Boxing Social

Фото: Майк Тайсон

Бокс, Майк Тайсон, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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