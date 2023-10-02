Калинина после победы над чемпионкой Уимблдона обыграла австралийку Сэвилл в Пекине

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно преодолела второй круг теннисного турнира WTA 1000 в Пекине.

В двух сетах она одолела австралийку Дарью Сэвилл со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

В первом сете украинка не отдала ни одну из своих подач и оформила два брейка. В начале следующей партии Калинина сделала еще один брейк и повела в счете 2:0, но Сэвилл удалось сравнять, взяв подачу Ангелины.

Сейчас смотрят

В конце сета теннисистки еще раз обменялись брейками, а исход матча решился на тай-брейке.

В стартовом круге соревнований Калинина обыграла чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову. Украинка взяла верх над чешкой в трех сетах. Эта победа стала третьей в карьере над теннисистками из первой десятки рейтинга WTA.

За выход в четвертьфинал Калинина сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой (Казахстан) и Каролин Гарсией (Франция).

С победы начала свои выступления в Пекине и Леся Цуренко. При счете 6:0, 3:0 в пользу украинки ее соперница из Китая Чжу Линь снялась с турнира. Ранее первый круг преодолела также Марта Костюк, а вот Екатерина Байндль зачехлила ракетку на турнире, уступив француженке Каролин Гарсии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.