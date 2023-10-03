Украинка Лащевская завоевала первую женскую лицензию в спортивной гимнастике на Олимпиаду
15-летняя Анна Лащевская завоевала первую женскую лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже в спортивной гимнастике.
Это произошло по итогам квалификации в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в бельгийском Антверпене.
Чтобы получить путевку, необходимо было попасть в 14 лучших гимнасток, которые еще не отобрались на Игры-2024 по результатам командного многоборья на ЧМ-2023.
Лащевская заняла общее 38-е место в индивидуальном многоборье с результатом 50.666 балла. Ее квота на Олимпиаду является именной. Эта лицензия единственная, которую Украина завоевала в женской спортивной гимнастике на ЧМ-2023.
Что известно об Анне Лащевской?
15-летняя спортсменка родом из Ивано-Франковска. В прошлом году на юниорском чемпионате Европы она завоевала золото в упражнениях на бревне.
На взрослом уровне она начала выступать с 2023 года. В марте на этапе Кубка мира в катарской Дохе она завоевала золото на разновысоких брусьях и серебро на бревне.
Ранее мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала командную лицензию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Наши гимнасты завоевали последнюю вакантную путевку.
Командная лицензия позволит заявить на Олимпиаду пятерых гимнастов.
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