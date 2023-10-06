Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Как восстановить идентификационный код — инструкция
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Грозит 4-летняя дисквалификация: звезда Ювентуса во второй раз провалил допинг-тест

Поль Погба
Фото: Depositphotos

Экс-звезда Манчестер Юнайтед и игрок туринского Ювентуса Поль Погба повторно провалил допинг-тест, который дал положительный результат на тестостерон.

30-летнего французского футболиста временно отстранили после проваленного теста на допинг в прошлом месяце. Сейчас ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

— Поль Погба сдал повторный тест на тестостерон, который также оказался положительным, — сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Он добавил, что Ювентусу теперь придется решить, что делать с его контрактом, ведь Погба рискует получить долгосрочное отстранение.

Сейчас смотрят

СМИ пишут, что после того, как положительный результат теста на тесторостерон подтвердился, Погбу допросит антидопинговый комитет.

Впервые следы тестостерона были обнаружены в организме футболиста после победы Ювентуса над Удинезе в чемпионате Италии. Игрок был в запасе на матч, но оказался среди тех, кто сдавал тест на допинг.

Поль Погба в статусе свободного агента подписал контракт с бьянконери в июле 2022 года. Соглашение с французским хавбеком рассчитано до 30 июня 2026 года. Сообщалось, что футболист в Юве будет зарабатывать €8 млн в год.

Читайте также
Суд снял с Ювентуса десять очков – клуб оказался за пределами Лиги чемпионов
Ювентус

Источник: The Sun
Допинг, Поль Погба, Футбол, Ювентус
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Без Цыганкова и Ярмоленко: как выглядит заявка Украины на октябрьские матчи отбора на Евро
збірна України тренування
Скандал после матча Лиги конференций: двух футболистов Легии арестовала полиция Нидерландов
Затримання футболістів Легії
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на одну позицию, опередив Израиль
ФК Шахтар Матвієнко
Заря одержала победу над Брейдабликом в матче Лиги конференций
ФК Зоря
Брейдаблик – Заря: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
ФК Зоря

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Грозит 4-летняя дисквалификация: звезда Ювентуса во второй раз провалил допинг-тест
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Грозит 4-летняя дисквалификация: звезда Ювентуса во второй раз провалил допинг-тест
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Грозит 4-летняя дисквалификация: звезда Ювентуса во второй раз провалил допинг-тест
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь