Грозит 4-летняя дисквалификация: звезда Ювентуса во второй раз провалил допинг-тест
Экс-звезда Манчестер Юнайтед и игрок туринского Ювентуса Поль Погба повторно провалил допинг-тест, который дал положительный результат на тестостерон.
30-летнего французского футболиста временно отстранили после проваленного теста на допинг в прошлом месяце. Сейчас ему грозит четырехлетняя дисквалификация.
— Поль Погба сдал повторный тест на тестостерон, который также оказался положительным, — сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Он добавил, что Ювентусу теперь придется решить, что делать с его контрактом, ведь Погба рискует получить долгосрочное отстранение.
BREAKING: Paul Pogba has tested testosterone doping positive also to backup sample today.
Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/P6lGlLv48C
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023
СМИ пишут, что после того, как положительный результат теста на тесторостерон подтвердился, Погбу допросит антидопинговый комитет.
Впервые следы тестостерона были обнаружены в организме футболиста после победы Ювентуса над Удинезе в чемпионате Италии. Игрок был в запасе на матч, но оказался среди тех, кто сдавал тест на допинг.
Поль Погба в статусе свободного агента подписал контракт с бьянконери в июле 2022 года. Соглашение с французским хавбеком рассчитано до 30 июня 2026 года. Сообщалось, что футболист в Юве будет зарабатывать €8 млн в год.
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