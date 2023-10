Грозит 4-летняя дисквалификация: звезда Ювентуса во второй раз провалил допинг-тест

Экс-звезда Манчестер Юнайтед и игрок туринского Ювентуса Поль Погба повторно провалил допинг-тест, который дал положительный результат на тестостерон.

30-летнего французского футболиста временно отстранили после проваленного теста на допинг в прошлом месяце. Сейчас ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Он добавил, что Ювентусу теперь придется решить, что делать с его контрактом, ведь Погба рискует получить долгосрочное отстранение.

BREAKING: Paul Pogba has tested testosterone doping positive also to backup sample today.

Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/P6lGlLv48C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023