Украинка Ангелина Калинина победила “нейтральную” россиянку Веру Звонареву и вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA 500 в китайском Чжэнчжоу.

Вторая ракетка Украины обыграла свою оппонентку со счетом 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут, за которые Калинина не сделала ни одного эйса и допустила две двойные ошибки.

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В течение матча украинка выиграла шесть геймов подряд и преобладала россиянку по проценту набранных очков на первой и второй подаче.

Это была третья очная встреча теннисисток и вторая победа Ангелины.

Соперницей украинки в четвертьфинале станет победительница матча между китаянкой Цинь Вэнь Чжэн и Марией Саккари из Греции.

В стартовом круге турнира Калинина взяла верх над австралийкой Эллен Перес из пятой сотни рейтинга WTA.

Напомним, в июле Польша не пустила в страну Веру Звонареву. В МВД Польши тогда отметили, что российская спортсменка и сторонница режима Путина пыталась попасть в страну самолетом из Белграда.

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