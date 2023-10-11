Калинина вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу, обыграв поклонницу Путина
Украинка Ангелина Калинина победила “нейтральную” россиянку Веру Звонареву и вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA 500 в китайском Чжэнчжоу.
Вторая ракетка Украины обыграла свою оппонентку со счетом 7:5, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут, за которые Калинина не сделала ни одного эйса и допустила две двойные ошибки.
В течение матча украинка выиграла шесть геймов подряд и преобладала россиянку по проценту набранных очков на первой и второй подаче.
Это была третья очная встреча теннисисток и вторая победа Ангелины.
Соперницей украинки в четвертьфинале станет победительница матча между китаянкой Цинь Вэнь Чжэн и Марией Саккари из Греции.
В стартовом круге турнира Калинина взяла верх над австралийкой Эллен Перес из пятой сотни рейтинга WTA.
Напомним, в июле Польша не пустила в страну Веру Звонареву. В МВД Польши тогда отметили, что российская спортсменка и сторонница режима Путина пыталась попасть в страну самолетом из Белграда.
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