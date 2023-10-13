В одной команде с россиянином: Сидорчук рассказал об отношении Нойштедтера к войне

В летнее трансферное окно хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук покинул киевское Динамо и перешел в бельгийский Вестерло. 15 сентября он дебютировал за новый клуб и с тех пор провел еще три матча в старте чемпионата Бельгии.

Одним из одноклубников 32-летнего украинца является футболист с гражданством России Роман Нойштедтер. В ряды бельгийского клуба тот присоединился зимой 2022 года. Он является постоянным игроком основы Вестерло.

Сидорчук рассказал, что после трансфера в бельгийский клуб разговаривал с руководством относительно Нойштедтера, а после имел разговор и с самим футболистом. Об этом он рассказал YouTube-каналу ВЗБОРНАЯ.

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— Перед тем как я подписывал контракт, я имел разговор с гендиректором, сказал, что для меня это будет очень большая проблема. Он ответил, что мне нужно с ним пообщаться и я сам все пойму. Я подписал контракт, приехал на базу и первым, кого я встретил — был он. Я ему сразу сказал, что “я не смогу тебе сначала пожать руку, потому что мне нужно знать твою позицию”. И он мне ее четко объяснил, я ее понял, и на этом мы сошлись, — сказал Сидорчук.

По словам украинца, Нойштедтер в личном разговоре с ним сказал, что не поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Впрочем, публично свою позицию Роман не высказывал.

— Он это (войну России против Украины, — Ред.) не поддерживает, но я не могу за него это говорить. Понимаете, да? Я не могу за человека сказать то, что он сам должен сказать. Мне сказал, что он это не поддерживает, и на этом точка, — пояснил украинец.

Он также добавил, что позиция Нойштедтера показалась ему “нормальной”. Сидорчук предположил, что его одноклубник хочет отказаться от гражданства России, но сказал, что “у него есть очень много нюансов, но я не могу их рассказывать”. А насчет отказа гражданства сказал, что “это не так просто сделать”.

Кто такой Роман Нойштедтер

Украинским болельщикам он известен тем, что был одним из кандидатов в национальную сборную Украины. Сейчас ему 35 лет, а родился он в Днепре. С детства он жил в Германии, где играл его отец.

Накануне Евро-2012 его отец утверждал, что сын хочет играть за сборную Украины, но уже в следующем году он дебютировал за команду Германии. Также появлялось видео, где он пел гимн Украины, впрочем позже российским пропагандистам он называл его исполнение ошибкой.

В 2016 году он решил сменить спортивное гражданство и начал выступать за сборную России, в составе которой играл на Евро-2016.

Источник: ВЗБІРНА

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