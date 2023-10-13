Сдал чемодан и не явился на посадку: после игры Лиги УЕФА загадочно исчез футболист Шахтера
После матча юношеской Лиги УЕФА против бельгийского Антверпена загадочно исчез футболист молодежной команды донецкого Шахтера Александр Роспутько. Об этом сначала сообщило издание Dynamomania.
Хавбек участвовал в матче Антверпен U-19 — Шахтер U-19, который состоялся 4 октября. Он вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут и помог горнякам одержать победу над сверстниками из бельгийского клуба со счетом 2:1.
По данным СМИ, Шахтер начал искать игрока в аэропорту, но все, что удалось найти, это аккуратно сложенную форму футболиста. Он также удалил все записи в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Также сообщается, что Роспутько еще перед игрой против Антверпена договорился с горняками о новом пятилетнем контракте, что и стало, якобы, основанием для включения его в заявку на матч в Бельгии.
Сейчас СМИ выдвигают различные версии относительно того, куда именно исчез Роспутько. Появляется информация, что родители спортсмена, якобы до сих пор находятся в оккупированном Донецке и поддерживают тамошний оккупационный режим. По данным источников паблика Брутальный футбол, футболист сбежал в Россию.
По информации Sport.ua , несмотря на молодой возраст, Роспутько является сторонником идеологии “русского мира” и часто конфликтовал на этой почве с одноклубниками. Он якобы заранее спланировал побег в Россию транзитом через Стамбул и имел сообщников.
Какая реакция Шахтера?
Официально в футбольном клубе не комментировали информацию. Впрочем, пресс-служба Шахтера подтвердила факт невозвращения Роспутько в Украину после игры в Бельгии в комментарии UА-Футбол.
— Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с Антверпеном. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет, — прокомментировали в клубе.
Относительно информации о возможном побеге игрока в Россию, в клубе заявили, что не могут это комментировать, ведь не знают, в каком направлении исчез игрок.
В клубе заявили, что надеются, что игрок в ближайшее время вернется. Также там сообщили, что обратились к Роспутько с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в команду.
— Если он не вернется — контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право требовать с игрока финансовую компенсацию, — отметили в Шахтере.
В клубе утверждают, что предпосылок к такому поступку со стороны игрока не было, в противном случае он не попал бы в заявку на игру.
— Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, который нарушил условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в установленное время не вернется в страну, — добавили в клубе.
Фактам ICTV в клубе сказали, что этот комментарий, это пока вся информация по ситуации с Роспутько.
Что известно об Александре Роспутько?
Он родился 10 июня 2004 года в Горловке Донецкой области. Является воспитанником Академии Шахтера, в которой начал выступления в U-9.
Со второго круга сезона-2020/21 в команде U-19. Становился чемпионом Украины с U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021). На официальном сайте горняков отмечается, что Роспутько – футболист центра поля, который отличается своей плотностью в отборе.
Его профайл до сих пор можно посмотреть на сайте донецкого клуба.
Роспутько также провел 4 матча за сборную Украины U-19. Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €50 тыс.
Загрузка