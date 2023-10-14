Главное, что взяли 3 очка: Судаков об игре с Северной Македонией и голе за сборную

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков, который отметился дебютным мячом за национальную команду в матче против Северной Македонии, поделился впечатлениями после игры.

По его словам, у него не было установки бить издали, а с моментом взятия ворот — так сложились обстоятельства на поле.

— Не было такой установки (бить издали, — Ред.). Просто так сложилось, что был момент для удара — то и пробил. В первый раз удалось забить благодаря рикошету, был еще момент — вратарь сделал хороший сейв, — сказал футболист.

Главное, по мнению Судакова, что сборной Украины в матче удалось взять три очка. Он также рассказал, что эмоция после игры лучше, чем после поражения от Италии в сентябрьской игре. Сейчас, по его словам, сборники уже мыслями о Мальте.

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— Мы будем играть на выезде. В первом матче в Словакии было очень сложно против них, победили 1:0. Было так же много моментов, мы их не реализовали. Надеюсь, если забьем быстрый мяч, будет намного легче, — добавил Судаков.

В матче седьмого тура отбора сборная Украины обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:0. Голами во встрече, состоявшейся в Праге, отметились Георгий Судаков и Александр Караваев.

После шести сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе десять очков и сейчас занимают вторую строчку турнирной таблицы группы С. Лидером остается Англия (13 очков в 5 матчах). Следующую игру Украина проведет на выезде против Мальты 17 октября.

Источник : Суспільне

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