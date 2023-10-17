Памяти жертв теракта в Брюсселе: все матчи отбора Евро-2024 начнутся минутой молчания

Все матчи квалификации Евро-2024 во вторник, 17 октября, будут начинаться с минуты молчания. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Таким образом футбольный орган решил почтить память двух жертв теракта в Брюсселе, произошедшего вечером 16 октября накануне матча Бельгия — Швеция. В результате стрельбы, устроенной сторонником ИГИЛ, были убиты два болельщика сборной Швеции.

Из-за атаки матч Бельгия — Швеция был остановлен, а охрана не выпускала болельщиков со стадиона пока не был обезврежен террорист.

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На матче Англия — Италия усилят охрану

Из-за теракта в Брюсселе на матче Англия — Италия, который состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне, будет усилена охрана. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Полиция Лондона заявила, что существует “надежный план обеспечения правопорядка” на матче, поэтому болельщики могут быть спокойны, ведь будет “хорошо заметно присутствие полиции”.

К усиленным мерам на этом матче готовились еще до теракта в Бельгии. По информации издания, причиной стало то, что Футбольная ассоциация Англии подверглась критике за то, что не подсветила арку в поддержку жертв боевиков ХАМАСа.

Зато сборная Англии надела черные повязки на товарищеский матч против Австралии 13 октября, почтив жертв, погибших с обеих сторон конфликта в Израиле и секторе Газа.

Убийство двух граждан Швеции стало второй террористической атакой в Европе в течение четырех дней после убийства учителя во Франции в пятницу.

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