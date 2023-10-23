Шахтер разорвал контракт с футболистом U-19, который сбежал в Россию
Донецкий Шахтер сообщил о прекращении сотрудничества с футболистом команды U-19 Александром Роспутько, который сбежал в Россию.
Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.
— В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от выполнения обязанностей по контракту ФК Шахтер расторг контракт с футболистом Александром Роспутько, — говорится в сообщении.
Александр Роспутько сбежал после игры Шахтера U-19 против сверстников из Антверпена в Бельгии в рамках Лиги УЕФА. По информации СМИ, его побег был тщательно спланированным. Сначала он улетел из Бельгии в турецкий Стамбул, а оттуда — в Россию.
4 октября он принял участие в матче Антверпен U-19 — Шахтер U-19, выйдя в стартовом составе и отыграв все 90 минут. Тогда юноши из Шахтера одержали победу над Антверпеном со счетом 2:1.
Позже отец футболиста российским пропагандистам заявил, что его сын хочет получить российское гражданство.
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