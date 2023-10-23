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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинка Киченок отобралась на малый Итоговый турнир WTA: с кем сыграет

Людмила Кіченок
Фото: Getty Images

Украинка Людмила Киченок выступит в парном разряде малого Итогового турнира WTA 2023 (WTA Elite Trophy) в китайском Чжухае.

Она сыграет в дуэте с норвежской теннисисткой Ульрикке Эйкери. Всего на турнире выступят шесть пар.

На стадии группового этапа участниц разделили на две группы: Бугенвилия и Лилия. Киченок и Эйкери получили третий номер посева и попали в группу Бугенвиля. Их соперницами будут: японка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади, а также китайский дуэт Сюй Ифань и Ван Сию.

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Первая игра у Киченок/Эйкери запланирована на 24 октября против китаянок, следующая состоится 25 октября против Като/Сутджтади.

В группу Лилия попали такие пары: Вероника Кудерметова/Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), Оксана Калашникова (Грузия)/Яна Сизикова, а также китайская пара Синю Цзян/Тан Цяньхуэй.

По итогам группового этапа в финал выйдут победители каждой из групп.

Турнир стартует 24 октября и продлится до 29 октября в китайском Чжухае. Он состоится впервые за 4 года.

Людмила Киченок дважды выигрывала WTA Elite Trophy. В 2018-м она это сделала в паре с сестрой Надеждой, а в 2019-м — со словенкой Андреей Клепач.

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Підсумковий турнір WTA, Теннис
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