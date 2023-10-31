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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

АПЛ расследует трансферы Челси из российского Анжи в 2013 году: что грозит клубу

Вілліан
Фото: Depositphotos

Английская Премьер-лига начала расследование относительно трансферов лондонского Челси во времена “эпохи Абрамовича”. Речь идет о переходах футболистов Виллиана и Самуэля Это’О из российского клуба Анжи Махачкала в 2013 году.

Как пишет The Times со ссылкой на источники, частью расследования являются тайные трансферные платежи после подписания бразильского и камерунского игроков после того, как на них обратили внимание нынешние владельцы Челси.

Подозревается, что финансовые документы указывают на то, что, возможно, были осуществлены платежи “российским компаниям”, которые не были связаны с каким-либо трансферным договором.

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Анжи оформил трансфер Виллиана за 30 млн фунтов стерлингов из донецкого Шахтера в январе 2013 года, а затем продал его Челси за ту же сумму в августе того же года. Это’О присоединился к команде, которую тогда возглавлял Жозе Моуринью, во время того же трансферного окна, согласившись на сокращение зарплаты на 10 млн фунтов.

Нет никаких предположений, что оба игрока знали о связанных с этим схемах, но их трансферы являются частью текущего расследования в отношении клуба во времена правления российского бизнесмена Романа Абрамовича.

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В ответ на эти обвинения Челси обнародовал заявление, в котором объяснил, что платежи не касаются ни одного лица, которое сейчас работает в клубе.

В клубе сообщили, что перед завершением покупки новые владельцы узнала о потенциально неполной финансовой отчетности по прошлым транзакциям во время владения клубом Абрамовичем.

— Сразу после завершения покупки клуб самостоятельно сообщил об этих вопросах всем соответствующим футбольным регуляторам, — говорится в заявлении.

Отмечается, что Премьер-лига имеет полномочия потенциально снять очки или наложить крупный штраф, если будет доказано нарушение финансового фейер-плей.

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В мае 2022 года Роман Абрамович оформил продажу Челси консорциуму инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Бели. Сообщалось, что Абрамович с продажи ничего не получит, а правительство Британии заморозит эти средства, а затем направит на поддержку Украины.

Источник: The Times
Анжи, АПЛ, Вілліан, Роман Абрамович, Самуель Ето'О, Трансфер, Футбол, Челси
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