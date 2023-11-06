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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свентек разобралась с “нейтральной” Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA

Іга Свьонтек
Фото: Depositphotos

Польская теннисистка Ига Свентек стала финалисткой Итогового турнира WTA 2023, который проходит в мексиканском Канкуне.

Место в финале она разыграла с первой ракеткой мира — “нейтральной” белоруской Ариной Соболенко. Свентек одержала верх над спортсменкой без флага и гимна в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте один час и 37 минут, за которые Свентек сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовали тра из семи брейк-пойнтов.

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Полуфинальная встреча полячки с “нейтральной” белоруской растянулась на два дня из-за дождя. В воскресенье матч остановили при счете 2:1 в пользу Иги. Стоит заметить, что пауза в матче пошла на пользу полячке, которая с брейком пошла в открыв в счете (4:1).

Видеообзор матча Свентек — Соболенко — 6:3, 6:2

Существенное преимущество Свентек чувствовалось и во второй партии — ее два брейка в партии окончательно зафиксировали победу над Соболенко.

В решающем матче турнира Свьонтек встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая в другом полуфинале обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счетом 6:2, 6:1.

Для Свентек победа в финале Итогового турнира позволит вернуть себе первую позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), которое пока временно занимает Соболенко.

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