В мобильном приложении Дія запустили Дія.АІ — национального ИИ-ассистента, который помогает оформлять документы, платить штрафы и находить нужные сервисы без поиска в меню.

Новый функционал уже работает в режиме открытого бета-тестирования. Пользователей призывают оставлять отзывы и тестировать новые возможности ИИ-ассистента.

Что умеет Дія.АІ и как пользоваться

Теперь ИИ-ассистент доступен не только на портале, но и в мобильном приложении Дія. Пользователи могут взаимодействовать с ним через чат — достаточно просто написать краткий запрос в любой форме.

В настоящее время через Дія.АІ доступны три услуги:

формирование выписки о месте жительства взрослого;

формирование выписки о месте жительства ребенка;

уплата штрафов ПДД.

В Минцифре объяснили, что для получения документа больше не нужно искать отдельную услугу в меню. Например, достаточно написать в чате “мне нужна выписка” — и ИИ-ассистент сам сформирует документ.

Также агент будет автоматически сообщать о штрафах за нарушение правил дорожного движения и сразу же будет отправлять ссылку для оплаты.

Отдельно Дія.АІ помогает находить нужные сервисы. Если пользователь напишет, например “хочу оформить субсидию”, ассистент перенаправит его в соответствующее заявление на портале Дія.

Переход к формату Agentic State

В ведомстве назвали запуск Дія.АІИ новым этапом развития цифрового государства.

— Украина делает следующий шаг в эволюции цифрового государства — от сервисов “в несколько кликов” до полноценного Agentic State. Интеграция Дія.АІ в смартфон превращает приложение в проактивного помощника. Это уже не просто поиск в меню, а интеллектуальное взаимодействие: вы ставите задачу на человеческом языке, а ИИ-агент выполняет всю сложную работу за вас. Мы строим будущее, где государственный сервис становится незаметным, но максимально персонализированным, — заявил в.и. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

В Минцифре сообщили, что масштабирование Дія.АІ реализовали в партнерстве с Google. Технологической основой помощника стала модель искусственного интеллекта Gemini.

Решение работает на платформе Vertex AI, что, по словам разработчиков, обеспечивает скорую обработку запросов и точность ответов.

В ведомстве также отметили, что персональные данные пользователей не попадают в общую модель Gemini и обрабатываются только в защищенной среде Дії.

Чтобы протестировать ИИ-агента, нужно обновить приложение Дія до последней версии, нажать на иконку Дія.АІ и написать свой запрос в чате.

Источник : Министерство цифровой трансформации

