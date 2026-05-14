Хоккеист Юрий Орлов погиб во время массированной атаки на Киев
Сегодня, 14 мая, в Киеве в результате массированной российской атаки по жилой многоэтажке погиб хоккеист по флорболу Юрий Орлов.
Об этом сообщает Украинская федерация флорбола.
– С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти Юрия в результате обстрела российских войск. Юрий был не просто игроком — он был человеком, который жил флорболом, отдавал все силы развитию команды и оставил весомый след в украинском флорболе. Его преданность делу, профессионализм и человечность навсегда останутся в памяти всех, кто имел честь его знать, – говорится в сообщении.
Известно, что Юрий Орлов родился в 1996 году.
В 2015—2017 годах он играл за столичные клубы Крыжинка-Компаньон и Дженералз. За свою карьеру хоккеист провел 66 официальных матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач, сообщили в комитете Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.
По предварительным данным, вместе с Юрием погибла и его девушка.
В ходе обстрела Дарницкого района Киева 14 мая был частично разрушен девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о девяти погибших и как минимум 20 пропавших без вести.