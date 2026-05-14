Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз завершает подготовку пакета поддержки Украины на €6 млрд, который будет касаться беспилотников. По её словам, Россия открыто пренебрегает дипломатическими усилиями.

Это заявление она сделала после массированной российской атаки на Украину 13-14 мая.

Пакет помощи на €6 млрд для обеспечения БпЛА

По словам фон дер Ляйен, прошлой ночью Россия осуществила одну из самых длительных и жестоких атак дронами по территории Украины.

— Это была еще одна ночь смерти и разрушений. А также произвольные удары по гражданскому населению. Пока Россия открыто пренебрегает дипломатическими усилиями, мы продолжаем укреплять Украину. Мы завершаем подготовку пакета помощи на 6 млрд евро для обеспечения беспилотниками, – сообщила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС и в дальнейшем усиливает давление на военную экономику России путем введения все более жестких санкций.

Напомним, во время пленарного заседания Европейского парламента 29 апреля фон дер Ляйен заявила, что Украина получит от ЕС €6 млрд на дроны во втором квартале 2026 года.

13–14 мая Россия совершила масштабную атаку на Украину. Российские войска нанесли удары несколькими волнами, применив 1567 ударных беспилотников и 56 ракет различных типов.

Как заявил президент Владимир Зеленский, это была специально спланированная тактика террора.

Она предусматривала накопление средств поражения для одновременного массированного удара с целью перегрузки украинской системы противовоздушной обороны.

