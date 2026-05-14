Будапешт вызвал российского посла Евгения Станиславова в связи с обстрелом Закарпатья 13 мая. Венгрия выразила протест Москве и требует прекратить нападения на гражданское население Украины.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан.

Венгрия вызвала российского посла

Так, глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая около получаса беседовала с российским послом в Будапеште Евгением Станиславовым. Темой разговора стала атака РФ по Закарпатью.

Венгрия выразила протест из-за удара по Закарпатской области, где проживает венгерское национальное меньшинство.

По словам Аниты Орбан, это первый случай с начала полномасштабного вторжения России, когда Будапешт официально вызвал российского дипломата в связи с атакой на украинскую территорию.

— Я еще раз подчеркнула, что правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение и требует немедленного прекращения агрессии против гражданского населения. Я сказала послу России, что для Венгрии абсолютно неприемлемо, что сейчас атакуют и Закарпатье, где проживают венгры, — отметила Анита Орбан.

Во время разговора она заявила, что Россия должна сделать все возможное для скорейшего прекращения огня и завершения войны.

Напомним, что 13 мая во время массированной атаки на Украину в Ужгороде прогремели взрывы. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.

