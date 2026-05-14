Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинская армия в ходе войны стала самыми мощными вооруженными силами во всей Европе.

— Чтобы было понятно, украинские Вооруженные силы являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе на данный момент, очевидно, благодаря значительной помощи, которую они получили, а также благодаря боевому опыту, который они приобрели, – заявил Рубио в комментарии Fox News.

Он также отметил, что сейчас российская армия ежемесячно теряет в пять раз больше военных, чем украинская сторона. При этом Украина является меньшим государством и имеет меньшую армию.

По мнению Рубио, необходимость вести войну заставила украинцев разрабатывать новые тактики, методы, новое снаряжение и технологии.

— Это создает своеобразную гибридную асимметричную войну. Это впечатляет, – отметил госсекретарь США.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам апреля потери РФ превысили 35 тыс. человек. Речь идет о погибших и тяжелораненых военных.

По словам Зеленского, в течение апреля было выполнено более 10 200 логистических и эвакуационных задач с использованием наземных роботизированных комплексов.

Президент добавил, что для нужд фронта таких операций необходимо больше.

Поэтому одним из приоритетов определено увеличение производства, поставок и заключения контрактов на НРК.

