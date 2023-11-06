Сборная Украины проведет спарринг перед игрой с Италией: СМИ назвали соперника
Сборная Украины по футболу перед решающей игрой в отборе на Евро-2024 против команды Италии проведет контрольную игру. Об этом заявил журналист Игорь Бурбас.
Матч состоится в польском Гданьске в пятницу, 16 ноября, где сине-желтые будут проводить свой тренировочный сбор.
Соперником подопечных Сергея Реброва станет гданьский футбольный клуб Лехия, который этот сезон проводит в Первой лиге Польши.
Матч Италия — Украина в отборе на Евро-2024
Игра состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе БайАрена. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.
В этом матче должна определиться судьба второй прямой путевки от группы С на чемпионат Европы по футболу, который состоится в Германии. Победителем квинтета досрочно стала команда Англии.
В турнирной таблице группы С Украина занимает второе место после семи сыгранных матчей. В активе сине-желтых 13 очков. Италия расположилась на третьем месте (10 очков в шести матчах).
Стоит заметить, что Скуадра Адзура перед игрой с Украиной проведет матч в рамках отбора против команды Северной Македонии 17 ноября.
Источник: Игорь Бурбас
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