Сборная Украины проведет спарринг перед игрой с Италией: СМИ назвали соперника

Сборная Украины по футболу перед решающей игрой в отборе на Евро-2024 против команды Италии проведет контрольную игру. Об этом заявил журналист Игорь Бурбас.

Матч состоится в польском Гданьске в пятницу, 16 ноября, где сине-желтые будут проводить свой тренировочный сбор.

Соперником подопечных Сергея Реброва станет гданьский футбольный клуб Лехия, который этот сезон проводит в Первой лиге Польши.

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Матч Италия — Украина в отборе на Евро-2024

Игра состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе БайАрена. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.

В этом матче должна определиться судьба второй прямой путевки от группы С на чемпионат Европы по футболу, который состоится в Германии. Победителем квинтета досрочно стала команда Англии.

В турнирной таблице группы С Украина занимает второе место после семи сыгранных матчей. В активе сине-желтых 13 очков. Италия расположилась на третьем месте (10 очков в шести матчах).

Стоит заметить, что Скуадра Адзура перед игрой с Украиной проведет матч в рамках отбора против команды Северной Македонии 17 ноября.

Источник: Игорь Бурбас

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