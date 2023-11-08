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У меня это в планах: Свитолина о выступлениях за сборную и участии в Олимпиаде-2024

Еліна Світоліна
Фото: НОК

Первая ракетка Украины и бронзовый олимпийский призер Элина Свитолина рассказала, что заинтересована в том, чтобы выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

В комментарии Суспільному 29-летняя спортсменка рассказала, что выступление на грядущих Играх у нее в планах.

— Я общалась (относительно количества матчей за сборную Украины, — Ред.), мне ответили, что поскольку у меня уже есть медаль, то не надо (выполнять квоту, — Ред.). Но я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит в планах, — объяснила Свитолина.

Условия для квалификации теннисистов на Олимпиаду

Представителям тенниса для успешной квалификации на Игры необходимо выполнить два условия: иметь проходной рейтинг в мировом туре и сыграть достаточное количество матчей за сборную.

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В то же время для теннисистов, которые в прошлые годы стали медалистами Олимпиады, существуют исключения. Они могут получить специальные приглашения.

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Еліна Світоліна

Из-за травмы Элина Свитолина пропустит матч Украины в ноябре 2023 года. Следующие матчи национальной команды по теннису запланированы на март 2024 года.

Напомним, на летних Олимпийских играх-2020 Свитолина завоевала бронзовую медаль. В матче за третье место она совершила камбэк против казахской теннисистки Елены Рыбакиной.

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Источник: Суспільне
Элина Свитолина, Олимпийские игры, Теннис
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