Когда я в форме, то способна бросать вызов: Свитолина анонсировала перерыв в выступлениях

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о перерыве в выступлениях после прекращения участия в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2023).

Спортсменка последней из представительниц нашей страны завершила выступления в одиночном разряде турнира серии Grand Slam, уступив третьему номеру мирового рейтинга Джессике Пегуле из США в трех сетах.

— Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов (топовым, — Ред.) теннисисткам. И рейтинг придет, — сказала Свитолина после игры с Пегулой.

По ее словам, сколько времени на это понадобится она будет обсуждать с врачами и командой.

Свитолина отметила, что в ее планах полностью восстановиться после травмы стопы, которая беспокоила ее после выступлений на Уимблдоне-2023. Из-за этого повреждения она была вынуждена пропустить турнир WTA 1000 в Цинциннати.

Единственной украинкой, которая продолжает борьбу за один из титулов US Open-2023 остается Марта Костюк. 4 сентября в паре с румынской теннисисткой Елена Габриэла Русе они попытаются выйти в четвертьфинал. Им будет противостоять американский дуэт Коко Гауф/Джессика Пегула.

Среди крупных турниров WTA после US-Open в текущем сезоне еще будут соревнования серии WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре и в китайском Пекине. Женский теннисный сезон будет закрывать Итоговый турнир WTA, который стартует 24 октября.

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