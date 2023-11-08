У мене це у планах: Світоліна про виступи за збірну та участь в Олімпіаді-2024
Перша ракетка України та бронзова олімпійська призерка Еліна Світоліна розповіла, що зацікавлена у тому, щоб виступити на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
У коментарі Суспільному 29-річна спортсменка розповіла, що виступ на прийдешніх Іграх у неї в планах.
– Я спілкувалася (щодо кількості матчів за збірну України, – Ред.), мені відповіли, що оскільки у мене вже є медаль, то не треба (виконувати квоту, – Ред.). Але я планую грати за збірну України, у мене це стоїть у планах, – пояснила Світоліна.
Умови для кваліфікації тенісистів на Олімпіаду
Представникам тенісу для успішної кваліфікації на Ігри необхідно виконати дві умови: мати прохідний рейтинг у світовому турі та зіграти достатню кількість матчів за збірну.
Водночас для тенісистів, які у минулі роки стали медалістами Олімпіади, діють винятки. Вони можуть отримати спеціальні запрошення.
Через травму Еліна Світоліна пропустить матч України у листопаді 2023 року. Наступні матчі національної команди з тенісу заплановані на березень 2024 року.
Нагадаємо, на літніх Олімпійських іграх-2020 Світоліна виборола бронзову медаль. У матчі за третє місце вона здійснила камбек проти казахської тенісистки Єлени Рибакіної.
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