Сборная Украины объявила заявку на решающий матч с Италией в отборе на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с составом исполнителей на решающий матч в отборе на Евро-2024 против команды Италии.

В лагерь национальной команды для подготовки к игре против скуадры адзуры вызвано 26 игроков. Еще четверо исполнителей попали в резервный список.

Впервые вызовы в лагерь главной команды получили защитники Максим Таловеров, который играет за австрийский ЛАСК, и динамовец Владислав Дубинчак.

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Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер). Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба — Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (СК Динпро-1), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба — Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (СК Динпро-1), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — Шахтер), Александр Караваев (Динамо Киев), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Александр Пихаленок (СК Днепр-1);

Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — Шахтер), Александр Караваев (Динамо Киев), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Александр Пихаленок (СК Днепр-1); Нападающие: Артем Довбик (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Ванат (все — Динамо Киев), Назарий Русин (Сандерленд, Англия).

Сборная Украины начнет свой сбор 13 ноября в польском Гданьске. Там сине-желтые будут тренироваться до 18 ноября включительно, после чего отправятся в Леверкузен, где 20 ноября на стадионе БайАрена состоится матч Украина — Италия в отборе на Евро-2024.

Источник : УАФ

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