Свитолина, Костюк и Ястремская вышли во второй круг Australian Open-2024

Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли во второй круг теннисного турнира серии Grand Slam — Australian Open-2024.

На кортах Мельбурна они победили австралийку Тайлу Престон, американку Клэр Лю и седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову соответственно.

Элина Свитолина — Тайла Престон — 6:2, 6:2

Свитолина впервые встречалась с австралийкой Престон из третьей сотни рейтинга WTA. В первой партии австралийка повела с двумя брейками, но Элина выиграла все последующие и взяла сет 6:2. Вторая партия закончилась с таким же счетом.

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На корте теннисистки провели ровно час. Следующей соперницей Элины станет болгарка Виктория Томова, которая в рейтинге WTA занимает 70 строчку.

A clinical first round win for @ElinaSvitolina She defeats Aussie wildcard Taylah Preston 6-2 6-2. #AusOpen pic.twitter.com/H6umev1MHD — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024

Марта Костюк — Клэр Лю — 6:3, 4:6, 6:1

Это была четвертая очная встреча теннисисток, две из которых ранее завершились победой Марты.

Игра длилась 2 часа и 5 минут, за которые Костюк сделала один эйс, реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок.

В следующем раунде украинка сыграет против бельгийки Элизе Мертенс.

Даяна Ястремская — Маркета Вондроушова — 6:1, 6:2

Одну из самых больших неожиданностей турнира преподнесла квалифаерка Даяна Ястремская, которая разгромила действующую чемпионку Уимблдона Вондроушову за 1 час и 17 минут.

Украинка сделала один эйс, реализовала пять из десяти брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. Следующей соперницей Даяны станет Варвара Грачева — экс-россиянка, которая сейчас представляет Францию.

Еще две украинки, которые начали выступления на кортах Мельбурна во второй день, не смогли преодолеть стартовый круг. Ангелина Калинина разгромно проиграла нидерландке Аранчи Рус (1:6, 0:6), а квалифаерка Юлия Стародубцева проиграла шестой ракетке мира Онс Жабер (3:6, 1:6).

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