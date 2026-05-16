Шоу Евровидение 2026 официально завершилось, оставив после себя яркий финал, эмоциональные выступления и ощущение грандиозного музыкального праздника, который вновь объединил всю Европу.

После объявления результатов конкурса сложилась новая музыкальная история года, а также стало известно, в какой стране пройдет Евровидение в 2027 году.

Где пройдет Евровидение 2027 и как будут выбирать город, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Где пройдет Евровидение 2027

Уже после объявления результатов внимание постепенно переходит к организационным моментам, среди которых ключевым является то, где пройдет Евровидение-2027, что формирует будущую карту конкурса.

Следующий конкурс пройдет в стране-победительнице 2026 года — Болгарии, что соответствует правилам Европейского вещательного союза. Именно это государство получило право организовать одно из крупнейших телевизионных событий мира.

Украина завершила финал на ХХХ позиции. Представительница страны, певица Leleka, вышла на сцену с композицией Ridnym.

В какой стране пройдет Евровидение 2027 и требования к городу проведения

После подтверждения страны-победителя начинается отдельный этап — отбор города, который будет принимать конкурс. Несколько городов подают заявки и соревнуются между собой, демонстрируя свою готовность принять делегации со всей Европы.

Решение принимается совместно национальным вещателем страны и организаторами конкурса.

Чтобы стать площадкой для конкурса, город должен соответствовать строгим стандартам:

современная крытая арена вместимостью около 10–12 тысяч зрителей с возможностью установки сложных сценических конструкций;

развитая сеть гостиниц для артистов, журналистов и гостей;

удобное транспортное сообщение и международный аэропорт поблизости;

высокий уровень безопасности во время массовых мероприятий;

пространства для фан-зон, в частности Eurovision Village и EuroClub;

техническая инфраструктура для трансляций, репетиций и работы международных СМИ.

Именно эти условия позволяют обеспечить проведение конкурса на уровне глобального телевизионного шоу, которое ежегодно собирает многомиллионную аудиторию и формирует новые музыкальные тренды.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.