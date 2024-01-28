Украинка Киченок проиграла в финале парного турнира Australian Open-2024
Украинка Людмила Киченок уступила в финале парного женского турнира Australian Open-2024.
В дуэте с латвийкой Еленой Остапенко она потерпела поражение от вторых сеяных на турнире Се Шувэй из Тайваня и бельгийки Элизе Мертенс со счетом 1:6, 5:7.
Теннисистки провели на корте 1 час и 34 минуты, за которые украинка и латвийка четыре раза подали навылет и допустили пять двойных ошибок.
Для Киченок это был первый в карьере выход в финал парного женского турнира серии Grand Slam. Однако в 2023 году в финале в миксте в паре с хорватом Мате Павичем она выиграла титул Уимблдона.
Финал женского парного турнира Australian Open 2024
В полуфинале Киченок и Остапенко обыграли четвертых сеяных на турнире канадку Габриэлу Добровски и новозеландку Эрин Раутлифф со счетом 7:5, 7:5.
За всю историю представительницы Украины лишь раз выигрывали парный женский турнир серии Grand Slam. Это удалось Екатерине и Алене Бондаренко в 2008 году на кортах Мельбурна.