Украинка Киченок проиграла в финале парного турнира Australian Open-2024

Украинка Людмила Киченок уступила в финале парного женского турнира Australian Open-2024.

В дуэте с латвийкой Еленой Остапенко она потерпела поражение от вторых сеяных на турнире Се Шувэй из Тайваня и бельгийки Элизе Мертенс со счетом 1:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час и 34 минуты, за которые украинка и латвийка четыре раза подали навылет и допустили пять двойных ошибок.

Сейчас смотрят

Для Киченок это был первый в карьере выход в финал парного женского турнира серии Grand Slam. Однако в 2023 году в финале в миксте в паре с хорватом Мате Павичем она выиграла титул Уимблдона.

Финал женского парного турнира Australian Open 2024

В полуфинале Киченок и Остапенко обыграли четвертых сеяных на турнире канадку Габриэлу Добровски и новозеландку Эрин Раутлифф со счетом 7:5, 7:5.

За всю историю представительницы Украины лишь раз выигрывали парный женский турнир серии Grand Slam. Это удалось Екатерине и Алене Бондаренко в 2008 году на кортах Мельбурна.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.