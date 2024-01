Киченок пробилась в финал парного турнира Australian Open — кто соперницы

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал женского парного турнира на турнире Australian Open-2024.

На стадии 1/2 финала украинско-латвийский тандем в двух сетах обыграл четвертых сеяных на турнире канадку Габриэлу Добровски и новозеландку Эрин Раутлифф со счетом 7:5, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут, за которые Киченок и Остапенко дважды подали навылет и допустили пять двойных ошибок.

В стартовом сете Киченок и Остапенко, проигрывая 3:5, переломили ход встречи, реализовав два подряд брейк-пойнта, и не отдали соперницам две свои подачи.

Добровски и Раутлифф повели 3:0 во втором сете, но на этот раз украинка и латвийка закрыли сет серией из четырех выигранных геймов подряд на пути к дебютному финалу на Australian Open.

Comeback complete

Down 3-5 in both sets, Lyudmyla Kichenok & @jelenaostapenk8 defeat Dabrowski/Routliffe 7-5 7-5 for their first Grand Slam women’s doubles final!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/1l3nKVtevp

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024