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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Киченок пробилась в финал парного турнира Australian Open — кто соперницы

Людмила Кіченок Єлена Остапенко
Фото: Getty Images

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал женского парного турнира на турнире Australian Open-2024.

На стадии 1/2 финала украинско-латвийский тандем в двух сетах обыграл четвертых сеяных на турнире канадку Габриэлу Добровски и новозеландку Эрин Раутлифф со счетом 7:5, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут, за которые Киченок и Остапенко дважды подали навылет и допустили пять двойных ошибок.

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Australian Open 2024. 1/2 финала

Людмила Киченок / Елена Остапенко — Габриэла Добровски / Эрин Раутлифф — 7:5, 7:5

В стартовом сете Киченок и Остапенко, проигрывая 3:5, переломили ход встречи, реализовав два подряд брейк-пойнта, и не отдали соперницам две свои подачи.

Добровски и Раутлифф повели 3:0 во втором сете, но на этот раз украинка и латвийка закрыли сет серией из четырех выигранных геймов подряд на пути к дебютному финалу на Australian Open.

Украина в третий раз будет представлена в финалах женских парных соревнований на турнирах серии Grand Slam. В 2008 году сестры Алена и Катерина Бондаренко выиграли парный турнир в Мельбурне, а в 1999 году Елена Татаркова уступила в парном финале на Уимблдоне.

Что касается Киченок, то для нее это будет второй в карьере финал на парных турнирах Grand Slam. В 2023 году она в паре с хорватом Мате Павичем триумфировала в миксте на Уимблдоне.

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Соперницами Киченок и Остапенко в финальном матче будет дуэт бельгийки Элизе Мертенс и тайванки Се Шувэй. Матч состоится в воскресенье, 28 января.

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