Кубок африканских наций-2023: все, что нужно знать о турнире и где смотреть
Кубок африканских наций-2023 (Кубок Африки) стартовал 13 января в Кот-д’Ивуаре и продлится до 11 февраля 2024 года. Матчи играют на шести стадионах в пяти городах страны.
В финальную часть вышли 24 национальные сборные. Действующим чемпионом соревнований является сборная Сенегала, которая в 2021 году в финале обыграла команду Египта и впервые в истории стала чемпионом Африки по футболу.
Турнир должны были провести еще полгода назад, но его перенесли из-за погодных условий. Дело в том, что летом в Кот-д’Ивуаре традиционно продолжается сезон мощных дождей.
Факты ICTV рассказывают основную информацию о турнире, а также, где смотреть, шансы команд на победу, расписание турнира и кто главные звезды.
Составы групп на Кубке африканских наций
По аналогии с футбольным Евро или Кубком Азии жребий развел 24 команды на шесть групп по четыре участника в каждой.
Абсолютным рекордсменом по количеству участий в турнире является сборная Египта, которая 26 раз соревновалась в финальной стадии за трофей. А вот для сборной Туниса это будет 16-е подряд выступление на Кубке африканских наций.
- Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау;
- Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде и Мозамбик;
- Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея и Гамбия;
- Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания и Ангола;
- Группа E: Тунис, Мали, Южная Африка и Намибия;
- Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия и Танзания.
24 of Africa’s finest, gathering ahead of the big day. #TotalEnergiesAFCON2023. pic.twitter.com/wNOX4R6n9o
— CAF (@CAF_Online) January 12, 2024
Расписание турнира и ключевые даты
В матче-открытии сборная Кот-д’Ивуара обыграла Гвинею-Бисау со счетом 2:0 на стадионе Олимпик Алассан Уаттара в Абиджане 13 января.
Всего 16 команд вышли в стадию плей-офф, где к победителям и командам, занявшим вторые места в каждой из групп, присоединились четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Групповой этап завершился 24 января, а через три дня началась стадия плей-офф. Матчи 1/4 финала запланированы на 2-3 февраля, а финалисты определятся 6-7 февраля. Финал состоится 11 февраля, а днем ранее разыграют бронзовые медали турнира.
- Групповой этап — 12-25 января;
- 1/8 финала — 28-31 января;
- 1/4 финала — 2-3 февраля;
- Полуфиналы — 7 февраля;
- Матч за третье место — 10 февраля;
- Финал — 11 февраля.
Фавориты Кубка африканских наций
Полуфиналистов чемпионата мира-2022 сборную Марокко называют явными фаворитами турнира. Кроме того, победители турнира 1976 года занимают высшую строчку в рейтинге ФИФА (13 место) среди всех команд участниц.
Главные фавориты по версии букмекеров:
- Марокко — 3.25;
- Кот-д’Ивуар — 4.00;
- Нигерия — 4.00;
- Мали — 12.80;
- ДР Конго — 15.40.
Где смотреть Кубок Африканских наций-2023
В Украине матчи Кубка африканских наций в Кот-д’Ивуаре покажет платформа MEGOGO. Игры будут транслировать в прямом эфире на каналах ее OTT-платформы.
В Великобритании их будут показывать телеканалы Sky и BBC. Официальный сайт Африканской конфедерации футбола (КАФ) отметил, что права для показа матчей в Польше также принадлежат MEGOGO.
Главные звезды турнира
Африканские сборные имеют большое представительство в топ-чемпионатах Европы. Только английская Премьер-лига делегировала на турнир 31 футболиста.
Самой большой звездой турнира считается форвард Ливерпуля Мохамед Салах, которого тренер мерсисайдцев Юрген Клопп назвал “одним из лучших игроков в истории”. Одной из самых ярких звезд турнира также является экс-форвард красных, сенегалец Садио Мане, который сейчас играет за Аль-Наср.
Нигерийского игрока Наполи Виктора Осимхена называют одним из самых перспективных игроков африканского континента. К топ-звездам также стоит отнести двух марроканцев: защитника ПСЖ Ашрафа Хакими и голкипера Аль-Хиляля Ясина Буну.
Размер призового фонда турнира
Призовые для победителей Кубка африканских наций-2023 увеличат на 40%. Чемпионы турнира в Кот-д’Ивуаре получат $7 млн.
Команда, которая займет второе место, получит $4 млн. Команды, которые проиграют в полуфиналах заработают по $2,5 млн, а четыре четвертьфиналиста — по $1,3 млн.