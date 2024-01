Кубок африканских наций-2023: все, что нужно знать о турнире и где смотреть

Кубок африканских наций-2023 (Кубок Африки) стартовал 13 января в Кот-д’Ивуаре и продлится до 11 февраля 2024 года. Матчи играют на шести стадионах в пяти городах страны.

В финальную часть вышли 24 национальные сборные. Действующим чемпионом соревнований является сборная Сенегала, которая в 2021 году в финале обыграла команду Египта и впервые в истории стала чемпионом Африки по футболу.

Турнир должны были провести еще полгода назад, но его перенесли из-за погодных условий. Дело в том, что летом в Кот-д’Ивуаре традиционно продолжается сезон мощных дождей.

Факты ICTV рассказывают основную информацию о турнире, а также, где смотреть, шансы команд на победу, расписание турнира и кто главные звезды.

По аналогии с футбольным Евро или Кубком Азии жребий развел 24 команды на шесть групп по четыре участника в каждой.

Абсолютным рекордсменом по количеству участий в турнире является сборная Египта, которая 26 раз соревновалась в финальной стадии за трофей. А вот для сборной Туниса это будет 16-е подряд выступление на Кубке африканских наций.

