Что известно о Тайсоне Фьюри: рост, вес и достижения боксера

Стала известна новая дата исторического поединка за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. О том, что известно о британском боксере, рост и вес Тайсона Фьюри, достижения в спортивной карьере – читайте в материале Фактов ICTV.

Тайсон Фьюри: рост и вес боксера

О том, сколько лет Тайсону Фьюри, известно из его официальной биографии в профиле на Boxrec. Британский боксер-супертяжеловес родился 12 августа 1988 года в Манчестере, Великобритания, то есть сейчас ему 35 лет.

Основные факты и биометрические данные:

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прозвище – Gypsy King (цыганский король);

боевая стойка – правша;

рост Фьюри – 206 см;

размах рук – 216 см;

вес Фьюри – 126 кг.

Победы и титулы:

победитель юношеского чемпионата Евросоюза (2007);

чемпион Великобритании по версии ABA (2008);

чемпион мира по версии WBC (с 2020 года до сих пор);

бывший чемпион мира по версиям IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016), авторитетного журнала The Ring (2015-2018, 2020-2022);

чемпион Европы по версии EBU (2014);

обладатель наград Боксер года (2015, 2020);

обладатель наград от журнала The Ring за Бой года (2021) и Возвращение года (2018);

первое место среди лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии BoxRec (2015, 2018, 2019).

За свою профессиональную спортивную карьеру с 2008 года Тайсон Фьюри провел 35 поединков. 34 из них Фьюри выиграл (24 нокаутом) и лишь один завершил вничью. Единственным боксером, который однажды устоял против Тайсона Фьюри, является американец Деонтей Уайлдер.

Бой между ними за титул чемпиона мира по версии WBC состоялся 1 декабря 2018 года. Однако в следующих двух боях, в 2020 и 2021 годах, Фьюри победил Уайлдера и доказал свое преимущество.

Тайсон Фьюри: что известно о боксере

Тайсон Фьюри родился в семье потомков пэйви – так называемых ирландских путешественников, кочевой этнической группы ирландского происхождения. Тайсон Фьюри родился на семь недель раньше срока и при рождении весил всего 450 г.

Несмотря на опасения врачей, что ребенок не выживет, отец Тайсона Джон увидел в новорожденном бойца и назвал сына в честь легендарного американского боксера Майка Тайсона.

Благодаря отцу Тайсон Фьюри с раннего детства начал заниматься боксом, а его главным тренером стал дядя – Питер Фьюри.

Личная жизнь Тайсона Фьюри отличается невероятной стабильностью. Со своей женой Пэрис Мулрой они познакомились, когда им было всего по 16 лет, а в декабре 2008 пара официально вступила в брак.

У Тайсона и Пэрис в браке родились три дочери и три сына:

Венесуэла Линда Фьюри (2009);

Валенсия Эмбер Фьюри (2017);

Атина Фьюри (2021);

Принс Джон Джеймс Фьюри (2011);

Принс Тайсон Люк Фьюри (2016);

Принс Адонис Амазайя Фьюри (2019).

В интервью Фьюри неоднократно заявлял, что его сыновья продолжат семейную традицию и станут боксерами, потому что этот спорт генетически заложен в его семье.

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