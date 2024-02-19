Сага с переходом закончилась: Мбаппе подписал контракт с Реалом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским Реалом, согласовав соглашение до 2029 года.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

Звездного форварда уже несколько лет сватают испанскому гранду. Слухи о его переходе еще больше усилились после того, как на прошлой неделе он уведомил руководство ПСЖ, что летом покинет клуб, когда истечет его контракт с парижанами.

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Что известно о контракте Мбаппе с Реалом

По информации издания, 25-летний Мбаппе подписал соглашение с Реалом еще две недели назад, взяв на себя “твердые обязательства” по переезду на Сантьяго Бернабеу.

Отмечается, что соглашение вступит в силу 1 июля и будет рассчитано на пять лет. Его контракт с ПСЖ действует до 30 июня 2024 года.

На прошлой неделе Daily Mail сообщал, что Реал готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком клуба, превысив 10,3 млн фунтов стерлингов за сезон, которые они платят Джуду Беллингему и Винисиусу Жуниору.

Источники Marca, близкие к переговорам, сообщили, что зарплата Мбаппе в Реале будет в диапазоне €15-20 млн за сезон плюс бонусы. Подписной бонус составит — €50 млн.

Источник : Marca

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