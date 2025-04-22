Полесье – Шахтер: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Украины

В матче между Полесьем и Шахтером определится обладатель путевки в финал Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Матч состоится в среду, 23 апреля, на центральном стадионе в Житомире.

Начало матча Полесье — Шахтер — в 18:00 по киевскому времени.

Полесье — Шахтер: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Полесье — Шахтер являются подопечные Марино Пушича.

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Ставки на победу Шахтера принимают с коэффициентом 1.65. Успех Полесья оценивают в 5.40. Ничейный исход матча Полесье — Шахтер в основное время — 4.00.

Прогноз букмекеров на матч Полесье — Шахтер также прогнозирует шансы выхода команд в финал. Так, вероятность Шахтера оценивают высоко в 1.32, а вот коэффициент на выход Полесья немного ниже — 3.35.

В четырех последних матчах команд в чемпионате Украины по футболу Полесье одержало три победы над Шахтером. Еще одна игра завершилась ничьей.

Напомним, Шахтер пробился в полуфинал благодаря победе в овертайме над Александрией. Полесье в 1/4 финала обыграло ровенский Верес после экстра-таймов.

Фото: ФК Полесье

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