Откройте глаза: Усик обратился к Трампу по поводу войны в Украине

Украинский боксер Александр Усик призвал президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине и прокомментировал предложение отдать часть территорий РФ.

Спортсмен обратился к американскому президенту во время интервью Пирсу Моргану, который опубликовал часть их разговора в соцсети X, отметив, что полная версия видео выйдет на этой неделе.

Усик ответил на предложение США уступить территории

— Чего бы я хотел от Трампа? Пожалуйста, остановите войну в Украине. Конечно, не отдавая территории. Это моя территория, это территория моей страны, это мой народ, — сказал Усик.

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Во время разговора боксер также прокомментировал вопрос ведущего о том, должна ли Украина отдать часть своих территорий России ради достижения мира.

— Это бессмыслица. Послушайте, у нас есть много спорных мест. Но почему России можно, а другим — нет? Это чушь, да? Наш мир живет правдой. У нас есть Украина. Это, это и это — принадлежит Украине. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста, — сказал Александр Усик.

“President Trump, open your eyes, please.’ Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: ‘What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.’ Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025



Ранее сообщалось, что мирный план Дональда Трампа предусматривает юридическое признание контроля РФ над Крымом, а также фактическое признание российского контроля над Луганщиной и частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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