Откройте глаза: Усик обратился к Трампу по поводу войны в Украине

Украинский боксер Александр Усик призвал президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине и прокомментировал предложение отдать часть территорий РФ.

Спортсмен обратился к американскому президенту во время интервью Пирсу Моргану, который опубликовал часть их разговора в соцсети X, отметив, что полная версия видео выйдет на этой неделе.

— Чего бы я хотел от Трампа? Пожалуйста, остановите войну в Украине. Конечно, не отдавая территории. Это моя территория, это территория моей страны, это мой народ, — сказал Усик.

Во время разговора боксер также прокомментировал вопрос ведущего о том, должна ли Украина отдать часть своих территорий России ради достижения мира.

“President Trump, open your eyes, please.’

Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: ‘What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.’

