Лунин может заменить скандального голкипера в клубе АПЛ — СМИ

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин заинтересовал английскую Астон Виллу. Отмечается, что летом нынешний четвертьфиналист Лиги чемпионов якобы может распрощаться с голкипером Эмилиано Мартинесом, поэтому ищет ему замену.

Об этом сообщают испанский ресурс Defensa Central и британская газета Birmingham Mail.

Лунин может стать игроком Астон Виллы

Испанские журналисты пишут, что Астон Вилла “соблазняет” украинского голкипера на переход накануне открытия летнего трансферного окна.

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Более того, в подписании Лунина якобы лично заинтересован главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери.

Информация об этом появилась на фоне интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии к 32-летнему Эмилиано Мартинесу, который является действующим чемпионом мира в составе сборной Аргентины и прославился скандальными выходками на футбольном поле.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Андрея Лунина в €20 млн.

В прошлом году Лунин подписал новый контракт с Реалом до лета 2030 года, но в СМИ время от времени появляются предположения, что украинец покинет Сантьяго Бернабеу раньше. В марте появилась информация, что сливочные якобы не отпустят украинца менее чем за €20-€25 млн.

На это также может повлиять подписание нового контракта Реала с первым номером Тибо Куртуа и переход в ряды королевского клуба 24-летнего вратаря Эспаньола Хоана Гарсии.

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