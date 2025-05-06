Лунин может заменить скандального голкипера в клубе АПЛ — СМИ
Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин заинтересовал английскую Астон Виллу. Отмечается, что летом нынешний четвертьфиналист Лиги чемпионов якобы может распрощаться с голкипером Эмилиано Мартинесом, поэтому ищет ему замену.
Об этом сообщают испанский ресурс Defensa Central и британская газета Birmingham Mail.
Лунин может стать игроком Астон Виллы
Испанские журналисты пишут, что Астон Вилла “соблазняет” украинского голкипера на переход накануне открытия летнего трансферного окна.
Более того, в подписании Лунина якобы лично заинтересован главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери.
Информация об этом появилась на фоне интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии к 32-летнему Эмилиано Мартинесу, который является действующим чемпионом мира в составе сборной Аргентины и прославился скандальными выходками на футбольном поле.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Андрея Лунина в €20 млн.
В прошлом году Лунин подписал новый контракт с Реалом до лета 2030 года, но в СМИ время от времени появляются предположения, что украинец покинет Сантьяго Бернабеу раньше. В марте появилась информация, что сливочные якобы не отпустят украинца менее чем за €20-€25 млн.
На это также может повлиять подписание нового контракта Реала с первым номером Тибо Куртуа и переход в ряды королевского клуба 24-летнего вратаря Эспаньола Хоана Гарсии.