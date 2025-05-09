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Большой фанат футбола: известно, за какой клуб болеет Папа Лев XIV

Роберт Френсіс Прево
Фото: Getty Images

В Ватикане 8 мая был избран новый Папа Римский. Лидером Римско-католической церкви был избран американский кардинал Роберт Прево, который выбрал себе имя Лев XIV.

Предыдущий понтифик Франциск был страстным болельщиком аргентинского футбольного клуба Сан-Лоренцо. Но как выяснилось, Лев XIV тоже является поклонником футбола.

За кого болеет Папа Лев XIV

Местный пастырь Джузеппе Пагано в интервью для СМИ рассказал, что Папа Лев XIV является поклонником команды Серии А, за которую выступает футболист сборной Украины Артем Довбик.

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Папа Римский болеет за римскую Рому.

— Он любит спорт. Он большой фанат Ромы. Я разговаривал с ним после матча Рома — Фиорентина. Он в шутку сказал мне: Победа Ромы — это первое чудо Франциска после его смерти, — рассказал Пагано.

По его словам, он учился вместе с понтификом в 1983 году в Риме, а затем они там работали вместе.

— С ним быстро устанавливаются отношения взаимного доверия, а когда мы вместе путешествовали, нам также было весело, он человек, который хочет учиться, интересуется разными вещами, у него много хобби, он любит водить машину, он мог бы делать это часами, — добавил Пагано об избранном понтифике.

Отметим, что Лев XIV стал первым Папой Римским из Соединенных Штатов. Также он 267-й Папа в истории.

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Источник: Roma Press

Папа Римський, Футбол
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