Большой фанат футбола: известно, за какой клуб болеет Папа Лев XIV
В Ватикане 8 мая был избран новый Папа Римский. Лидером Римско-католической церкви был избран американский кардинал Роберт Прево, который выбрал себе имя Лев XIV.
Предыдущий понтифик Франциск был страстным болельщиком аргентинского футбольного клуба Сан-Лоренцо. Но как выяснилось, Лев XIV тоже является поклонником футбола.
За кого болеет Папа Лев XIV
Местный пастырь Джузеппе Пагано в интервью для СМИ рассказал, что Папа Лев XIV является поклонником команды Серии А, за которую выступает футболист сборной Украины Артем Довбик.
Папа Римский болеет за римскую Рому.
— Он любит спорт. Он большой фанат Ромы. Я разговаривал с ним после матча Рома — Фиорентина. Он в шутку сказал мне: Победа Ромы — это первое чудо Франциска после его смерти, — рассказал Пагано.
По его словам, он учился вместе с понтификом в 1983 году в Риме, а затем они там работали вместе.
— С ним быстро устанавливаются отношения взаимного доверия, а когда мы вместе путешествовали, нам также было весело, он человек, который хочет учиться, интересуется разными вещами, у него много хобби, он любит водить машину, он мог бы делать это часами, — добавил Пагано об избранном понтифике.
Отметим, что Лев XIV стал первым Папой Римским из Соединенных Штатов. Также он 267-й Папа в истории.
Источник: Roma Press