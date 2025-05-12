Кубок Билли Джин Кинг-2025: сборная Украины узнала соперниц в 1/4 финала
Женская сборная Украины по теннису узнала соперниц в финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2025.
Об этом стало известно после проведения жеребьевки.
Кубок Билли Джин Кинг-2025: результаты жеребьевки
Жребий свел украинок с четвертой сеяной сборной Испании в четвертьфинале турнира. В случае победы в противостоянии сборная Украины выйдет на победителя пары Италия — Китай.
Также в четвертьфинале состоятся матчи между сборными Казахстана и США, а еще одну пару сформировали Япония и Великобритания.
Все пары 1/4 финала:
- Италия (1) — Китай;
- Испания (4) — Украина;
- Казахстан — США (3);
- Япония — Великобритания (2).
Восемь лучших команд мира будут соревноваться в формате плей-офф за главный трофей 16-21 сентября в китайском Шэньчжэне.
Действующими победительницами турнира является итальянская сборная. В финале 2024 года сборная Италии одолела команду Словакии со счетом 2:0.
Напомним, сборная Украины по теннису вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг благодаря победе в квалификации, где украинки играли против Польши и Швейцарии.