Кубок Билли Джин Кинг-2025: сборная Украины узнала соперниц в 1/4 финала

Женская сборная Украины по теннису узнала соперниц в финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2025.

Об этом стало известно после проведения жеребьевки.

Кубок Билли Джин Кинг-2025: результаты жеребьевки

Жребий свел украинок с четвертой сеяной сборной Испании в четвертьфинале турнира. В случае победы в противостоянии сборная Украины выйдет на победителя пары Италия — Китай.

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Также в четвертьфинале состоятся матчи между сборными Казахстана и США, а еще одну пару сформировали Япония и Великобритания.

Все пары 1/4 финала:

Италия (1) — Китай;

Испания (4) — Украина;

Казахстан — США (3);

Япония — Великобритания (2).

Восемь лучших команд мира будут соревноваться в формате плей-офф за главный трофей 16-21 сентября в китайском Шэньчжэне.

Действующими победительницами турнира является итальянская сборная. В финале 2024 года сборная Италии одолела команду Словакии со счетом 2:0.

Напомним, сборная Украины по теннису вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг благодаря победе в квалификации, где украинки играли против Польши и Швейцарии.

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