Бех-Романчук получила положительный допинг-тест: спортсменка отстранена от соревнований

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста.

Об этом сообщается на сайте независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Положительный допинг-тест у Бех-Романчук: что известно

В организме спортсменки обнаружили тестостерон, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (нарушение статьи 2.1 и 2.2).

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Решение по Бех-Романчук AIU опубликовала 14 мая.

В то же время срок отстранения украинской легкоатлетки не уточняется.

Однако, согласно правилам World Athletics, Бех-Романчук грозит до четырех лет дисквалификации.

Сократить этот срок могут до двух лет, если удастся доказать непреднамеренное появление вещества в организме.

12 мая Марина Бех-Романчук была заявлена для участия в этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, однако перед самыми соревнованиями ее фамилия исчезла из списка участников.

До этого в последний раз легкоатлетка участвовала в соревнованиях еще на Олимпийских играх-2024. Тогда она вышла в финал в соревнованиях по тройному прыжку.

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