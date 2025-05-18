Чемпионка в четвертый раз подряд: Магучих завоевала золото на турнире в Японии
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Токио в рамках «золотой» серии Континентального тура World Athletics.
Победа Магучих в Токио
Ярослава Магучих начала с высоты 1,91 м. До прыжков украинки лидировала чешская атлетка Михаэла Грубая — она преодолела 1,85 м. Однако не смогла перепрыгнуть планку на высоте 1,88 м.
Украинка гарантировала себе победу, взяв высоту в 1,96 м, утвердив окончательный результат соревнований.
Для Ярославы Магучих это восьмое золото в текущем сезоне и четвертое подряд.
Континентальный тур. Токио. Прыжки в высоту (женщины)
- Ярослава Магучих (Украина) — 1,96 м,
- Михаэла Грубая (Чехия) — 1,85 м,
- Татьяна Гусина (Греция) — 1,80 м.
Напомним, что Ярослава Магучих в китайском городе Шаосин выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в секторе для прыжков в высоту. Украинка покорила планку на высоте 2 метра — взяла ее с первой попытки.
На чемпионате мира в китайском городе Нанкине Ярослава Магучих получила бронзовую медаль.
В начале марта Магучих завоевала золото чемпионата Европы в помещении. Она была единственной из финалисток, кому покорилась высота 1,99 м.