Чемпионка в четвертый раз подряд: Магучих завоевала золото на турнире в Японии

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Токио в рамках «золотой» серии Континентального тура World Athletics.

Победа Магучих в Токио

Ярослава Магучих начала с высоты 1,91 м. До прыжков украинки лидировала чешская атлетка Михаэла Грубая — она преодолела 1,85 м. Однако не смогла перепрыгнуть планку на высоте 1,88 м.

Украинка гарантировала себе победу, взяв высоту в 1,96 м, утвердив окончательный результат соревнований.

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Для Ярославы Магучих это восьмое золото в текущем сезоне и четвертое подряд.

Континентальный тур. Токио. Прыжки в высоту (женщины)

Ярослава Магучих (Украина) — 1,96 м,

Михаэла Грубая (Чехия) — 1,85 м,

Татьяна Гусина (Греция) — 1,80 м.

Напомним, что Ярослава Магучих в китайском городе Шаосин выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в секторе для прыжков в высоту. Украинка покорила планку на высоте 2 метра — взяла ее с первой попытки.

На чемпионате мира в китайском городе Нанкине Ярослава Магучих получила бронзовую медаль.

В начале марта Магучих завоевала золото чемпионата Европы в помещении. Она была единственной из финалисток, кому покорилась высота 1,99 м.

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