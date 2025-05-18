Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Марта Бондаренко, редактор ленты

Чемпионка в четвертый раз подряд: Магучих завоевала золото на турнире в Японии

Ярослава Магучих
Фото: Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Токио в рамках «золотой» серии Континентального тура World Athletics.

Победа Магучих в Токио

Ярослава Магучих начала с высоты 1,91 м. До прыжков украинки лидировала чешская атлетка Михаэла Грубая — она преодолела 1,85 м. Однако не смогла перепрыгнуть планку на высоте 1,88 м.

Украинка гарантировала себе победу, взяв высоту в 1,96 м, утвердив окончательный результат соревнований.

Сейчас смотрят

Для Ярославы Магучих это восьмое золото в текущем сезоне и четвертое подряд.

Континентальный тур. Токио. Прыжки в высоту (женщины)

  • Ярослава Магучих (Украина) — 1,96 м,
  • Михаэла Грубая (Чехия) — 1,85 м,
  • Татьяна Гусина (Греция) — 1,80 м.

Напомним, что Ярослава Магучих в китайском городе Шаосин выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в секторе для прыжков в высоту. Украинка покорила планку на высоте 2 метра — взяла ее с первой попытки.

На чемпионате мира в китайском городе Нанкине Ярослава Магучих получила бронзовую медаль.

В начале марта Магучих завоевала золото чемпионата Европы в помещении. Она была единственной из финалисток, кому покорилась высота 1,99 м.

Читайте также
Магучих выиграла международный турнир по прыжкам в высоту What Gravity Challenge
Ярослава Магучіх

Легка атлетика, Токіо
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь