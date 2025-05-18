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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Чемпіонка вчетверте поспіль: Магучіх здобула золото на турнірі в Японії

Ярослава Магучих
Фото: Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Токіо в рамках “золотої” серії Континентального туру World Athletics.

Перемога Магучіх у Токіо

Ярослава Магучіх розпочала з висоти 1,91 м. До стрибків українки лідирувала чеська атлетка Міхаела Груба – вона подолала 1, 85 м. Проте не змогла перестрибнути планку на висоті 1,88 м.

Українка гарантувала собі перемогу, взявши висоту в 1,96 м, затвердивши остаточний результат змагань.

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Для Ярослави Магучіх це восьме золото в поточному сезоні і четверте поспіль.

Континентальний тур. Токіо. Стрибки у висоту (жінки)

  • Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 м,
  • Міхаела Груба (Чехія) – 1,85 м,
  • Тетяна Гусіна (Греція) – 1,80 м.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх у китайському місті Шаосін виграла другий етап Діамантової ліги у секторі для стрибків у висоту. Українка підкорила планку на висоті 2 метри – взяла її з першої спроби.

На чемпіонаті світу у китайському місті Нанкіні Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль.

На початку березня Магучіх виборола золото чемпіонату Європи у приміщенні. Вона була єдиною з фіналісток, кому підкорилася висота 1,99 м.

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Легка атлетика, Токіо
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