Чемпіонка вчетверте поспіль: Магучіх здобула золото на турнірі в Японії
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Токіо в рамках “золотої” серії Континентального туру World Athletics.
Перемога Магучіх у Токіо
Ярослава Магучіх розпочала з висоти 1,91 м. До стрибків українки лідирувала чеська атлетка Міхаела Груба – вона подолала 1, 85 м. Проте не змогла перестрибнути планку на висоті 1,88 м.
Українка гарантувала собі перемогу, взявши висоту в 1,96 м, затвердивши остаточний результат змагань.
Для Ярослави Магучіх це восьме золото в поточному сезоні і четверте поспіль.
Континентальний тур. Токіо. Стрибки у висоту (жінки)
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 м,
- Міхаела Груба (Чехія) – 1,85 м,
- Тетяна Гусіна (Греція) – 1,80 м.
Нагадаємо, що Ярослава Магучіх у китайському місті Шаосін виграла другий етап Діамантової ліги у секторі для стрибків у висоту. Українка підкорила планку на висоті 2 метри – взяла її з першої спроби.
На чемпіонаті світу у китайському місті Нанкіні Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль.
На початку березня Магучіх виборола золото чемпіонату Європи у приміщенні. Вона була єдиною з фіналісток, кому підкорилася висота 1,99 м.