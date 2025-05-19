Фристайліст Котовський пояснив, чому важко будувати стосунки з профі-спортсменами
Призер чемпіонату світу з лижної акробатики та учасник Олімпійських ігор Дмитро Котовський розповів, чому людині не зі спорту важко будувати стосунки з професійним спортсменом. Також він розповів
Про це спортсмен розповів у випуску відеоподкасту Sport Talk із Андрієм Ковальським.
Котовський про особисті стосунки
Під час подкасту ведучий поцікавився у фристайліста, чи важко будувати особисті стосунки, будучи спортсменом-професіоналом.
— Якщо твоя дівчина з тобою в команді, то ні. Але, на мою думку, будувати стосунки з людиною, яка професійно займається якимось видом спорту, це дуже важко. Наприклад, якби моя дівчина була не з команди, а десь з Рівного – це бачитися місяця два-три в кращому випадку на рік, – сказав Котовський.
Він додав, що решту його часу займають тренувальні збори. На думку Дмитра, зрозуміти професійного спортсмена, людині не спорту, важко.
Котовський додав, що бачитися зі своєю дівчиною буквально щодня – не є для нього “випробуванням”.
— Я думаю, оця буденність, вона залежить від людей. Тобто, як люди до цього відносяться. Очевидно, що ми 24 на 7 не перебуваємо з нею в одній кімнаті. В неї якісь свої розваги і тому подібне.
В мене так само. Я можу піти з хлопцями з команди щось пограти, вона з дівчатами з команди так само. Я розумію, що людині потрібен свій особистий час, – додав спортсмен.
Нещодавно в іншому подкасті бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо з карате Станіслав Горуна розповів, як потрапив у цей вид спорту.