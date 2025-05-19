Фристайліст Котовський пояснив, чому важко будувати стосунки з профі-спортсменами

Призер чемпіонату світу з лижної акробатики та учасник Олімпійських ігор Дмитро Котовський розповів, чому людині не зі спорту важко будувати стосунки з професійним спортсменом. Також він розповів

Про це спортсмен розповів у випуску відеоподкасту Sport Talk із Андрієм Ковальським.

Котовський про особисті стосунки

Під час подкасту ведучий поцікавився у фристайліста, чи важко будувати особисті стосунки, будучи спортсменом-професіоналом.

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— Якщо твоя дівчина з тобою в команді, то ні. Але, на мою думку, будувати стосунки з людиною, яка професійно займається якимось видом спорту, це дуже важко. Наприклад, якби моя дівчина була не з команди, а десь з Рівного – це бачитися місяця два-три в кращому випадку на рік, – сказав Котовський.

Він додав, що решту його часу займають тренувальні збори. На думку Дмитра, зрозуміти професійного спортсмена, людині не спорту, важко.

Котовський додав, що бачитися зі своєю дівчиною буквально щодня – не є для нього “випробуванням”.

— Я думаю, оця буденність, вона залежить від людей. Тобто, як люди до цього відносяться. Очевидно, що ми 24 на 7 не перебуваємо з нею в одній кімнаті. В неї якісь свої розваги і тому подібне.

В мене так само. Я можу піти з хлопцями з команди щось пограти, вона з дівчатами з команди так само. Я розумію, що людині потрібен свій особистий час, – додав спортсмен.

Нещодавно в іншому подкасті бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо з карате Станіслав Горуна розповів, як потрапив у цей вид спорту.

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