Даже паспорт забирали: близняшки Алексиевы поделились, выдавали ли когда-то себя друг за друга
В развлекательном видеоподкасте Sport Talk украинские синхронистки, бронзовые медалистки Олимпиады в Токио и участницы Олимпиады в Париже, сестры-близняшки Владислава и Марина Алексиевы рассказали, выдавали ли они когда-то себя друг за друга.
Владислава и Марина Алексиевы в видеоподкасте Sport Talk
Харьковские синхронистки сыграли в игру Правда или действие. Владислава Алексиева вытянула карточку с вопросом о том, притворялись ли когда-то сестры друг за друга.
— Конечно, очень много раз. Можно ли такое говорить? Я даже паспорт забирала за Марину, — поделилась Владислава.
Ведущий Андрей Ковальский спросил у спортсменок, ходили ли они когда-то друг за друга на свидания.
— Нет, никогда, — ответила Марина.
По словам Владиславы, когда они с сестрой были маленькими, то в школе очень много раз сдавали друг за друга стишки.
Марина рассказала, что у них даже работает технология Face ID друг на друга, поэтому обе спортсменки могут разблокировать смартфон.
Премьера Sport Talk — видеоподкаста, который открывает новый формат общения с украинскими спортсменами, состоялась 21 марта.
В первом выпуске олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих исполнила хит украинской певицы Надежды Дорофеевой.