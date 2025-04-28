Даже паспорт забирали: близняшки Алексиевы поделились, выдавали ли когда-то себя друг за друга

В развлекательном видеоподкасте Sport Talk украинские синхронистки, бронзовые медалистки Олимпиады в Токио и участницы Олимпиады в Париже, сестры-близняшки Владислава и Марина Алексиевы рассказали, выдавали ли они когда-то себя друг за друга.

Владислава и Марина Алексиевы в видеоподкасте Sport Talk

Харьковские синхронистки сыграли в игру Правда или действие. Владислава Алексиева вытянула карточку с вопросом о том, притворялись ли когда-то сестры друг за друга.

— Конечно, очень много раз. Можно ли такое говорить? Я даже паспорт забирала за Марину, — поделилась Владислава.

Ведущий Андрей Ковальский спросил у спортсменок, ходили ли они когда-то друг за друга на свидания.

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— Нет, никогда, — ответила Марина.

По словам Владиславы, когда они с сестрой были маленькими, то в школе очень много раз сдавали друг за друга стишки.

Марина рассказала, что у них даже работает технология Face ID друг на друга, поэтому обе спортсменки могут разблокировать смартфон.

Премьера Sport Talk — видеоподкаста, который открывает новый формат общения с украинскими спортсменами, состоялась 21 марта.

В первом выпуске олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих исполнила хит украинской певицы Надежды Дорофеевой.

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