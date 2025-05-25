Ландо Норрис впервые в карьере победил на Гран-при Монако

Пилот McLaren Ландо Норрис впервые победил на Гран-при Монако, стартовав с поул-позиции. Для британца это вторая победа в текущем сезоне после этапа в Австралии.

Второе место на подиуме занял Шарль Леклер из Ferrari, а тройку лидеров замкнул другой гонщик McLaren Оскар Пиастри.

Норрис — победитель Гран-при Монако

В Монако гонщиков обязали использовать три разных комплекта шин, что означало как минимум два обязательных заезда на питстоп.

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Это изменение добавило немного азарта к соревнованиям. К примеру пилот Red Bull Макс Ферстаппен, будучи лидером перед последним кругом, заехал на питстоп перед финальным кругом и в итоге финишировал четвертым.

Вероятно, его команда до последнего надеялась на аварию кого-то из гонщиков и появления красного флага.

Пятым финиша добрался гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон, который из-за штрафа потерял три позиции и стартовал седьмым.

Позади британца финишировал Изак Аджар с Racing Bulls, Эстебан Окон на болиде Haas, Лиам Лоусон с Racing Bull и два гонщика Williams Алекс Албон и Карлос Сайнс.

В общем, для лидеров гонка была относительно простой. Небольшое вмешательство в темп гонки произошло еще на первом круге из-за появления виртуальной машины безопасности после аварии Габриэля Бортолето из Sauber.

Единственными гонщиками, которые досрочно сошли с трассы, стали Фернандо Алонсо (Aston Martin) из-за поломки двигателя и Пьер Гасли (Alpine) после того, как врезался в Юки Цуноду (Red Bull) и сломал подвеску.

Оба гонщика Mercedes Джордж Рассел и Кими Антонелли финишировали вне очковой зоны.

Результаты Гран-при Монако

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, который набрал 161 очко. Вторым идет Норрис со 158 очками, а Ферстаппен — третий (136).

В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 319 очками, опережая Mercedes (147), Red Bull (143) и Ferrari (142).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Барселоне, где 30 мая — 1 июня ожидается Гран-при Испании.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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