Ландо Норріс уперше у кар’єрі переміг на Гран-прі Монако

Пілот McLaren Ландо Норріс уперше переміг на Гран-прі Монако, стартувавши з поул-позиції. Для британця це друга перемога у поточному сезоні після етапу в Австралії.

Друге місце на подіумі посів Шарль Леклер із Ferrari, а трійку лідерів замкнув інший гонщик McLaren Оскар Піастрі.

Норріс ‒ переможець Гран-прі Монако

У Монако гонщиків зобов’язали використовувати три різні комплекти шин, що означало щонайменше два обов’язкові заїзди на пітстоп.

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Ця зміна додала трохи азарту до змагань. Приміром пілот Red Bull Макс Ферстаппен, будучи лідером перед останнім колом, заїхав на пітстоп перед фінальним колом і у підсумку фінішував четвертим.

Ймовірно, його команда до останнього надіялася на аварію когось із гонщиків та появи червоного прапору.

П’ятим фінішу дістався гонщик Ferrari Льюїс Гемілтон, який через штраф втратив три позиції та стартував сьомим.

Позаду британця фінішував Ізак Аджар з Racing Bulls, Естебан Окон на боліді Haas, Ліам Лоусон із Racing Bull та два гонщики Williams Алекс Албон і Карлос Сайнс.

Загалом, для лідерів гонка була відносно простою. Невелике втручання у темп перегонів сталося ще на першому колі через появу віртуальної машини безпеки після аварії Габріеля Бортолето з Sauber.

Єдиними гонщиками, які достроково зійшли з траси, стали Фернандо Алонсо (Aston Martin) через поломку двигуна та П’єр Гаслі (Alpine) після того, як врізався у Юкі Цуноду (Red Bull) і зламав підвіску.

Обидва гонщики Mercedes Джордж Рассел та Кімі Антонеллі фінішували поза очковою зоною.

Результати Гран-прі Монако

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 161 очко. Другим іде Норріс із 158 очками, а Ферстаппен ‒ третій (136).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 319 очками, випереджаючи Mercedes (147), Red Bull (143) та Ferrari (142).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Барселоні, де 30 травня – 1 червня очікується Гран-прі Іспанії.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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