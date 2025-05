Linkin Park зажег перед финалом Лиги чемпионов-2025

Американская рок-группа Linkin Park выступила перед началом финального матча Лиги чемпионов-2025 между Пари Сен-Жермен и миланским Интером.

Это произошло за несколько минут до стартового свистка финального матча Лиги чемпионов-2025 в Мюнхене на Альянц-Арене.

Выступление Linkin Park в финале ЛЧ-2025

Linkin Park исполнили четыре песни во время короткого выступления на Альянц Арене перед финальным матчем ЛЧ между миланским ПСЖ и Интером.

Это были треки The Emptiness Machine, In the End, Numb и Heavy Is The Crown (w/ Up From The Bottom + Numb UEFA remix intro).

“Linkin Park” Por el show que brindaron en la previa de la final entre Inter y PSG por la UEFA Champions League. Son todo lo que está bien, la concha de la lora.

pic.twitter.com/Rjr5oWNVvU — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) May 31, 2025

Отметим, что Факты ICTV ведут текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов-2025, где собраны все самые интересные моменты игры.

