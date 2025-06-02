Последним участником Клубного ЧМ-2025 стала команда с украинцем в составе
Американский футбольный клуб Лос-Анджелес, в составе которого играет украинец Артем Смоляков, стал последним участником Клубного чемпиона мира-2025.
Путевку на турнир разыграли две команды — Лос-Анджелес и Клуб Америка после того, как организаторы отстранили от соревнований мексиканский Леон, поскольку тот нарушил правила ФИФА из-за владельцев команды.
Лос-Анджелес вышел на Клубный ЧМ-2025
В решающем матче команда МЛС обыграла мексиканский Клуб Америка со счетом 2:1.
Мексиканцы первыми открыли счет, когда Брайан Родригес реализовал пенальти, но в конце основного времени хавбек Лос-Анджелеса Игорь Жезур сравнял и перевел игру в овертайм.
Решающий гол забил полузащитник американской команды Денис Буанга после паса от Оливье Жиру.
Украинский защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков весь матч провел на скамейке запасных.
Напомним, мексиканский Леон был исключен из турнира из-за запрета участвовать командам, которые имеют одного владельца. ФИФА установила, что другая команда из Мексики Пачука имеет того же владельца.
На стадии группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 Лос-Анджелес сыграет в группе D, где соперниками станут английский Челси, бразильский Фламенго и Эсперанса из Туниса.
Клубный чемпионат мира-2025: составы всех групп
- Группа А: Порту (Португалия), Палмейрас (Бразилия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США);
- Группа В: ПСЖ (Франция), Атлетико (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерз (США);
- Группа С: Бавария (Германия), Бенфика (Португалия), Бока Хуниорс (Аргентина), Окленд Сити (Новая Зеландия);
- Группа D: Челси (Англия), Фламенго (Бразилия), Лос-Анджелес (США), Эсперанс (Тунис);
- Группа E: Интер (Италия), Ривер Плейт (Аргентина), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Япония);
- Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Д (Германия), Ульсан (Республика Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР);
- Группа G: Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ);
- Группа H: Реал Мадрид (Испания), Зальцбург (Австрия), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика).
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу стартует 15 июня и продлится до 13 июля в Соединенных Штатах.