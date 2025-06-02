Последним участником Клубного ЧМ-2025 стала команда с украинцем в составе

Американский футбольный клуб Лос-Анджелес, в составе которого играет украинец Артем Смоляков, стал последним участником Клубного чемпиона мира-2025.

Путевку на турнир разыграли две команды — Лос-Анджелес и Клуб Америка после того, как организаторы отстранили от соревнований мексиканский Леон, поскольку тот нарушил правила ФИФА из-за владельцев команды.

Лос-Анджелес вышел на Клубный ЧМ-2025

В решающем матче команда МЛС обыграла мексиканский Клуб Америка со счетом 2:1.

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Мексиканцы первыми открыли счет, когда Брайан Родригес реализовал пенальти, но в конце основного времени хавбек Лос-Анджелеса Игорь Жезур сравнял и перевел игру в овертайм.

Решающий гол забил полузащитник американской команды Денис Буанга после паса от Оливье Жиру.

Украинский защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков весь матч провел на скамейке запасных.

Напомним, мексиканский Леон был исключен из турнира из-за запрета участвовать командам, которые имеют одного владельца. ФИФА установила, что другая команда из Мексики Пачука имеет того же владельца.

На стадии группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 Лос-Анджелес сыграет в группе D, где соперниками станут английский Челси, бразильский Фламенго и Эсперанса из Туниса.

Клубный чемпионат мира-2025: составы всех групп

Группа А : Порту (Португалия), Палмейрас (Бразилия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США);

: Порту (Португалия), Палмейрас (Бразилия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США); Группа В: ПСЖ (Франция), Атлетико (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерз (США);

ПСЖ (Франция), Атлетико (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерз (США); Группа С : Бавария (Германия), Бенфика (Португалия), Бока Хуниорс (Аргентина), Окленд Сити (Новая Зеландия);

: Бавария (Германия), Бенфика (Португалия), Бока Хуниорс (Аргентина), Окленд Сити (Новая Зеландия); Группа D : Челси (Англия), Фламенго (Бразилия), Лос-Анджелес (США), Эсперанс (Тунис);

: Челси (Англия), Фламенго (Бразилия), Лос-Анджелес (США), Эсперанс (Тунис); Группа E : Интер (Италия), Ривер Плейт (Аргентина), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Япония);

: Интер (Италия), Ривер Плейт (Аргентина), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Япония); Группа F : Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Д (Германия), Ульсан (Республика Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР);

: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Д (Германия), Ульсан (Республика Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР); Группа G : Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ);

: Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ); Группа H: Реал Мадрид (Испания), Зальцбург (Австрия), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика).

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу стартует 15 июня и продлится до 13 июля в Соединенных Штатах.

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