Чикагский марафон-2024 принес рекордный доход, который составил более $680 млн

Чикагский марафон 2024 года принес в бюджет города рекордные $683 млн, что на 22% больше, чем годом ранее. В 2023-м он принес $550 млн.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные спонсора мероприятия Bank of America.

Чикагский марафон-2024: рекордный доход

Рост дохода от Чикагского марафона на 22% за год объясняют увеличением количества участников и иностранных посетителей, которые обычно остаются на более длительный срок и тратят больше.

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Согласно анализу, в 2024 году марафон обеспечил создание 4 589 рабочих мест с полной занятостью, а общее количество участников составило 52 150 человек. Они приехали из всех 50 американских штатов и более 140 стран мира.

В общем, около 37% участников забега в Чикаго приехали из-за пределов Соединенных Штатов.

Отчет показывает, что марафон принес $177 млн в отрасли, связанные с туризмом. Средние расходы посетителей составили $322 в день на проживание, $111 на питание и $147 на покупки.

По словам экономиста Дона Джонса, чья фирма делала анализ для Bank of America, эти цифры свидетельствуют о полном восстановлении туризма для масштабных событий после пандемии Covid-19, когда путешествия и мобильность были значительно ограничены.

В последние годы Чикаго привлекает внимание топ-марафонцев мира благодаря своей равнинной трассе длиной 42 км, которая считается одной из самых быстрых в мире.

В 2023 году в Чикаго кенийский марафонец Келвин Киптум установил мировой рекорд. В феврале 2024 года он погиб в автокатастрофе, а марафон в Чикаго провели в том году в его честь.

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