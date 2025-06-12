Чиказький марафон-2024 приніс рекордний дохід, який сягнув понад $680 млн

Чиказький марафон 2024 року приніс до бюджету міста рекордні $683 млн, що на 22% більше, ніж роком раніше. У 2023-му він приніс $550 млн.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на дані спонсора заходу Bank of America.

Чиказький марафон-2024: рекордний дохід

Зростання доходу від Чиказького марафону на 22% за рік пояснюють збільшенням кількості учасників та іноземних відвідувачів, які зазвичай залишаються на більш тривалий термін та витрачають більше.

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Згідно з аналізом, у 2024 році марафон забезпечив створення 4 589 робочих місць з повною зайнятістю, а загальна кількість учасників склала 52 150 осіб. Вони приїхали з усіх 50 американських штатів і понад 140 країн світу.

Загалом, близько 37% учасників забігу у Чикаго приїхали з-за меж Сполучених Штатів.

Звіт демонструє, що марафон приніс $177 млн до галузей, пов’язаних із туризмом. Середні витрати відвідувачів становили $322 на день на проживання, $111 на харчування та $147 на покупки.

За словами економіста Дона Джонса, чия фірма робила аналіз для Bank of America, ці цифри свідчать про повне відновлення туризму для масштабних подій після пандемії Covid-19, коли подорожі та мобільність були значно обмежені.

Останніми роками Чикаго привертає увагу топмарафонців світу завдяки своїй рівнинній трасі завдовжки 42 км, яка вважається однією з найшвидших у світі.

У 2023 році у Чикаго кенійський марафонець Келвін Кіптум встановив світовий рекорд. У лютому 2024 року він загинув в автокатастрофі, а марафон у Чикаго провели того року на його честь.

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